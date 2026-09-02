În urma alegerii prin vot secret, Ulle Madise a primit 71 de voturi într-o cameră compusă din 101 membri, potrivit Agerpres.

Adresându-se Riigikogu înainte de vot, Madise a subliniat valorile solidarității și încrederii, afirmând că inclusiv o națiune mică poate aspira la măreție.

„Toți trebuie să aibă șansa să simtă că sunt valoroși și că munca, viața și creația lor contează în aceeași măsură”, a spus ea.

Reflectând asupra funcției sale de cancelar al justiției (funcție de supraveghere a constituționalității și legalității actelor juridice emise de autoritățile legislative și executive și autoritățile locale, precum și de avocat al poporului, n.r.), responsabilitate pe care a deținut-o din 2015, Madise a invitat să se facă „tot posibilul pentru ca să nu existe atât de mulți ca aceia care se numără acum printre cei care au fost tratați nedrept și au motive să se simtă rău acasă, la școală sau la muncă atunci când au fost hărțuiți sau umiliți, când li s-a refuzat ceva sau când au rămas în urmă”.

Avocata în vârstă de 51 de ani, considerată drept una dintre cele mai importante juriste ale țării, a adăugat că, în loc să fie urmat principiul care spune că „atunci când vezi ceva greșit, să te duci să te plângi, să urmăm mai degrabă principiul înțelepciunii populare: dacă vezi ceva greșit, du-te și repară-l”.

Estonia, a afirmat Madise, o „țară mică și o națiune înțeleaptă, poate fi cea care exercită influență, care este inovatoare și care, în plus, colaborează pe plan internațional și, făcând aceasta, aduce beneficii tuturor”.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru Ulle Madise

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o, marţi, pe Ülle Madise, pentru alegerea preşedinte al Estoniei, el afirmând că România şi Estonia sunt parteneri europeni apropiaţi şi aliaţi în cadrul NATO, uniţi de o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii.

”Felicitări, Ülle Madise, cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcţia de preşedinte al Estoniei!”, a scris Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

Şeful statului arată că România şi Estonia sunt parteneri europeni apropiaţi şi aliaţi în cadrul NATO, uniţi de o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii noastre şi a flancului estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

”Aştept cu interes să colaborăm îndeaproape pentru a ne consolida parteneriatul, în interesul securităţii şi prosperităţii popoarelor noastre”, îi transmite preşedintele omologului său din Estonia, scrie News.ro.