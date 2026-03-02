”Este oficial. Toți liderii teroriști ai Axei Terorii Iranului au fost eliminați”. Lista prezentată de Armata Israelului

Irsaelul susține că, în urma atacului care a fost lansat în 28 februarie asupra Iranului, cu ajutorul Statelor Unite, au fost ”eliminați” toți liderii teroriști ai ”Axei Terorii Iranului”.

Recent, președintele american Donald Trump a declarat că „48 de lideri” iranieni au fost uciși până în prezent în Iran. Nu doar liderul suprem al Iranului, Al Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost ucis, ci și fiica, ginerele și nepotul său. Într-un mesaj publicat pe X, Armata Israelului a prezentat o listă a celor mai cunoscuți ”teroriști” care au fost uciși în acest război din Iran: Conducerea de vârf Liderul suprem al Iranului – Ali Khamenei Conducerea militară iraniană Șeful Statului Major al Iranului – Abdol-Rahim Mousavi

– Abdol-Rahim Mousavi Fost șef al Statului Major al Iranului – Mohammad Hossein Bagheri

– Mohammad Hossein Bagheri Comandantul-șef al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) – Hossein Salami

– Hossein Salami Comandantul Cartierului General Central Khatam al-Anbiya (Comandament de urgență) – Gholam Ali Rashid

– Gholam Ali Rashid Comandantul Forțelor Aeriene ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice – Amir Ali Hajizadeh

– Amir Ali Hajizadeh Comandantul Corpului Siria–Liban al Forței Quds – Hossein Mahdavi Hamas Comandantul aripii militare a Hamas – Mohammed Sinwar

– Mohammed Sinwar Liderul organizației teroriste Hamas – Yahya Sinwar

– Yahya Sinwar Șeful aripii militare a organizației teroriste Hamas – Mohammed Deif Hezbollah Comandantul frontului de sud al organizației teroriste Hezbollah – Ali Karkhi

– Ali Karkhi Șeful structurii de operațiuni a Hezbollah și comandantul Forței Radwan – Ibrahim Aqil

– Ibrahim Aqil Cel mai înalt comandant militar al Hezbollah – Fuad Shukr

– Fuad Shukr Liderul organizației teroriste Hezbollah – Hassan Nasrallah Houthi (Yemen) Șeful Statului Major al forțelor armate ale regimului terorist Houthi – Mohammed Al-Ghamari

It’s official: All senior terrorist leaders of Iran’s Axis of Terror have been eliminated pic.twitter.com/9T901u5ZsH — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

”De asemenea, Hussein Makled, șeful serviciului de informații al Hezbollah, a fost eliminat într-un atac exact în Beirut”, a mai anunțat IDF (Armata Israelului).

Alți membri de rang înalt ai Ministerului Informațiilor al regimului iranian care au fost ”eliminați”: • Sayed Yahya Hamidi – Ministru adjunct al Informațiilor pentru „Afaceri israeliene”, care a condus activități teroriste îndreptate împotriva evreilor, actorilor occidentali și oponenților regimului din Iran și din străinătate. • Jalal Pour Hossein – Șeful Diviziei de Spionaj.

🔴ELIMINATED: Senior members of the Iranian regime’s Ministry of Intelligence.



• Sayed Yahya Hamidi – Deputy Minister of Intelligence for ‘Israel Affairs,’ who led terrorist activities targeting Jews, Western actors, and regime opponents in Iran and abroad.

• Jalal Pour… — Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2026

Cine sunt liderii iranieni uciși în atacurile americane și israeliene Potrivit Al Jazeera, agenția de știri a Republicii Islamice (IRNA) a confirmat uciderea unor ”personalități” ale Iranului. Iată câteva dintre acestea: Ali Shamkhani Shamkhani era secretarul Consiliului de Apărare al Iranului și un consilier apropiat al liderului suprem Khamenei. În vârstă de 70 de ani, el a supravegheat negocierile dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear iranian, ultima rundă a acestora încheindu-se vineri.

„Dacă problema principală a negocierilor este ca Iranul să nu fabrice arme nucleare, acest lucru este în conformitate cu un decret religios emis de liderul Iranului și cu doctrina de apărare a țării, iar un acord imediat este la îndemână”, a declarat Shamkhani joi. Shamkhani a fost, de asemenea, ținta unui atac israelian în iunie 2025, în timpul războiului de 12 zile dintre Iran și Israel. Au existat rapoarte conform cărora ar fi fost ucis în atac, dar ulterior s-a confirmat că a supraviețuit. A fost scos din dărâmăturile casei sale și a suferit leziuni grave. Recent, el a fost numit secretar al Consiliului de Apărare al Iranului, creat după război și care coordonează politicile de apărare și securitate națională ale Iranului, mobilizând în același timp resurse pentru a face față amenințărilor. De asemenea, el a condus Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului (SNSC) timp de un deceniu, până în 2023, devenind astfel al doilea șef al securității cu cea mai lungă vechime din 1979, după fostul președinte Hassan Rouhani, care a fost secretar al SNSC timp de aproape 16 ani. Abdolrahim Mousavi Mousavi a ocupat funcția de șef al statului major al forțelor armate iraniene. El a fost numit în această funcție de Khamenei la doar câteva zile după atacurile Israelului asupra Iranului din iunie anul trecut. Anterior, el a ocupat funcția de comandant suprem al armatei iraniene între 2017 și 2025.

Se crede că Mousavi a fost o figură proeminentă în dezvoltarea rachetelor balistice, a sistemelor de drone și a lansărilor spațiale criticate de Occident. În martie 2023, SUA, împreună cu Uniunea Europeană, Regatul Unit și Australia, l-au sancționat pe Mousavi pentru comiterea de grave încălcări ale drepturilor omului în Iran. „Personalul armatei iraniene sub comanda lui Mousavi ar fi tras cu mitraliere asupra protestatarilor în noiembrie 2019”, se arată într-un raport al Departamentului de Stat al SUA. În noiembrie 2019, au izbucnit proteste în toată Iranul după o decizie bruscă a autorităților de a majora prețurile la benzină, ca parte a eforturilor de a atenua efectele sancțiunilor paralizante ale SUA asupra economiei țării. Aziz Nasirzadeh Nasirzadeh a ocupat funcția de ministru al apărării Iranului în guvernul Pezeshkian, care a venit la putere după alegerile din 2024. Anterior, a fost șef adjunct al statului major al forțelor armate iraniene și a ocupat funcția de comandant al forțelor aeriene iraniene între 2018 și 2021. În contextul atacurilor americane și israeliene, Nasirzadeh a jucat un rol cheie în asigurarea protecției infrastructurii militare și nucleare iraniene.

În iunie 2025, când SUA și Israelul au amenințat că vor ataca Iranul, Nasirzadeh a avertizat că Iranul va viza bazele militare americane din regiune dacă SUA vor ataca primele. „Dacă ni se impune un conflict... toate bazele americane sunt la îndemâna noastră și le vom ataca cu îndrăzneală în țările gazdă”, a declarat Nasirzadeh reporterilor la acea vreme. După atacurile din iunie 2025, au existat și rapoarte potrivit cărora ar fi fost ucis, dar jurnaliștii locali au confirmat ulterior că era în viață și în stare bună de sănătate. Nasirzadeh a criticat, de asemenea, acțiunile Israelului în Gaza și în Cisiordania ocupată. Potrivit mass-media iraniene, în octombrie 2024, în timpul războiului genocid al Israelului împotriva Gazei și al atacurilor din sudul Libanului, el a avertizat: „Rezistența va învinge Israelul, așa cum a făcut-o în 2006”. El se referea la conflictul armat de 34 de zile dintre Israel și Hezbollah din Liban din 2006, când Israelul nu a reușit să elimine complet influența Hezbollah în regiune. Mohammad Pakpour Pakpour a ocupat funcția de comandant suprem al Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) din iunie 2025 până la moartea sa. Khamenei l-a numit pe Pakpour, un comandant veteran care și-a început și și-a construit cariera în cadrul forței de elită, în această funcție anul trecut. Anterior, el a condus unitățile blindate ale IRGC și apoi o divizie de luptă în timpul războiului cu Irakul din anii 1980.

Pakpour a condus forțele terestre ale IRGC timp de 16 ani înainte de a fi numit comandant suprem. A fost, de asemenea, adjunct pentru operațiuni la IRGC și a condus două sedii importante ale forței. Cine îi va înlocui pe oficialii iranieni Un consiliu format din trei persoane – alcătuit din președintele Iranului, Pezeshkian, președintele Curții Supreme, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, și unul dintre juriștii Consiliului Gardienilor – va prelua temporar toate atribuțiile de conducere ale țării, a informat televiziunea de stat iraniană. Alireza Arafi, un lider religios din Consiliul Gardienilor, a fost numit în consiliul de conducere al Iranului, organismul însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider. Maziar Motamedi, reporterul Al Jazeera la Teheran, a declarat că se așteaptă ca IRGC și șeful securității Ali Larijani să joace, de asemenea, un rol esențial. El a menționat că, deși comandantul suprem al IRGC a fost asasinat, canalele Telegram legate de IRGC îl menționează pe adjunctul șefului Ahmad Vahidi, care a fost numit în funcție de Khamenei în urmă cu două luni, ca fiind un candidat probabil.

