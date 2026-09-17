La prima vedere, orașul cu aproximativ 250.000 de locuitori, situat la circa 500 de kilometri sud-est de Moscova, emană calm. Casele sale pitorești din secolul al XIX-lea și arhitectura sovietică par departe de ofensiva rusă din Ucraina, unde sute de mii de oameni au fost uciși, potrivit News.ro.

Până când acea liniște a fost spulberată într-o noapte de iulie, când o dronă ucraineană s-a prăbușit peste un depozit al gigantului de comerț online Wildberries, situat în afara orașului. Șapte persoane au fost ucise și 25 rănite. Un atac repetat, o lună mai târziu, a distrus complet locul respectiv, unde lucrau aproximativ 5.000 de persoane.

„Este îngrozitor, imposibil de descris în cuvinte cât de groaznic este”, spune Diana, o studentă de 18 ani din oraș.

Deși rezultatul scrutinului din 18-20 septembrie nu lasă loc de îndoială – partidul „Rusia Unită” al președintelui Vladimir Putin se îndreaptă spre o majoritate confortabilă –, mulți locuitori din Tambov, inclusiv Diana, consideră că acest scrutin este crucial.

„Este esențial să mergem la vot, pentru că viitorul, cred eu, depinde de noi”, crede Daria, o manichiuristă în vârstă de 35 de ani. „Este foarte important să alegi partidul potrivit, să-ți exprimi votul, să nu ignori acest moment”, insistă ea.

Candidata pro-pace spune că „oamenii sunt obosiți”

Daria susținea partidul „Iabloko”, deoarece acesta este „împotriva acțiunilor militare”. Doar că partidului anti-război i s-a interzis să candideze la nivel național, însă are totuși câțiva candidați în alegerile din circumscripțiile electorale din toată țara. Aceștia au șanse reduse în fața partidului de guvernământ „Rusia Unită”, pro-Putin – care se preconizează că își va păstra majoritatea – și a celorlalte grupuri de opoziție de fațadă, pro-război, care își vor împărți restul de locuri.

„Aproape toată lumea va vota pentru «Rusia Unită». Știu că eu voi vota împotrivă”, spune Vladimir Vinogradov, în vârstă de 76 de ani. El intenționează să susțină Partidul Comunist, care sprijină ofensiva din Ucraina.

Andrei Jidkov, candidatul partidului în vârstă de 64 de ani din Tambov, a declarat pentru AFP că se opune negocierilor de pace cu Kievul. „Victoria... înseamnă supraviețuire, supraviețuirea statului”, a explicat el, așezat în fața unui bust al revoluționarului comunist Vladimir Lenin și a unui steag roșu. „Orice război se încheie cu pace. Dar propunerile de pace în timpul unui război reprezintă întotdeauna o cale periculoasă. De aceea suntem un partid de luptă”, pledează el.

Mai mulți membri ai partidului local luptă împotriva Ucrainei. Șase au fost uciși, a precizat Jidkov.

Candidata partidului „Iabloko”, Iana Zenkina, în vârstă de 32 de ani, este singura care solicită încetarea ofensivei Rusiei. În biroul ei modest, un afiș prezintă un citat celebru al legendarului grup rock sovietic „Kino”: „Inimile noastre cer schimbări”. Videoclipurile ei de campanie au fost interzise la televiziunea locală după ce postul de televiziune și oficialii electorali locali au susținut că acestea prezentau „semne de natură extremistă”.

„Cuvântul «pace» este considerat ofensator, periculos”, a declarat Zenkina pentru AFP, zâmbind. Cu toate acestea, ea a afirmat că a simțit „un sprijin enorm din partea tinerilor și chiar a populației mai în vârstă”.

„Oamenii sunt obosiți”, pe măsură ce conflictul se prelungește deja în al cincilea an. „Este o povară grea, atât din punct de vedere economic, cât și social. Toată lumea este deja epuizată și, în mod firesc, își dorește să trăiască în liniște, în pace, să se simtă în siguranță”, arată Zenkina.

Atacurile cu drone nu au adus un „aflux” către tabăra pro-pace

Economia rusă a stagnat în ultimul an, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol provocând penurie de combustibil la nivel național și determinând creșterea prețurilor.

Partidul Iabloko a fost interzis la nivel național după ce a înregistrat o creștere bruscă a numărului de membri și a câștigat sprijinul opoziției ruse exilate – declarată ilegală în Rusia ca trădători și dușmani ai statului.

În tot orașul Tambov, afișele încurajează alegătorii să se prezinte la urne cu sloganul: „Vocea ta este puterea Rusiei”.

Analiștii spun că Kremlinul vede în asigurarea unei prezențe ridicate la vot o modalitate de a legitima regimul lui Putin.

Atacurile ucrainene – chiar și cel asupra depozitului Wildberries din apropierea orașului Tambov – nu au declanșat niciun „aflux” către tabăra pro-pace, a constatat Zenkina. Depozitul era unul dintre locurile de muncă pentru muncitori cu cele mai bune salarii din zonă. Însă șefa centrului de ocupare a forței de muncă din oraș, Olga Meșceriakova, a declarat pentru AFP că există alternative bune.

„Întreprinderile din oraș și din regiune pot oferi salarii comparabile... în industria de apărare”, spune ea.