Potrivit serviciului grec de pompieri, 88 de pompieri și voluntari participau la operațiunile de stingere a focului. Pentru sprijin aerian au fost trimise opt avioane de stingere și șase elicoptere.

Autoritățile au solicitat evacuarea preventivă a locuitorilor din două comunități aflate în pericol din cauza extinderii flăcărilor.

Condițiile meteorologice îngreunează intervenția echipelor de salvare. Vântul puternic din nord favorizează apariția unor noi focare și răspândirea rapidă a incendiului, au precizat reprezentanții serviciului de pompieri.

Vântul puternic favorizează extinderea rapidă a flăcărilor

Evia este a doua cea mai mare insulă a Greciei și una dintre regiunile afectate frecvent de incendiile de vegetație în sezonul cald.

Grecia și alte state mediteraneene sunt considerate de oamenii de știință zone cu risc ridicat de incendii de vegetație, fenomen favorizat de verile foarte calde și secetoase.

În ultimii ani, incendiile au devenit mai frecvente și mai distructive, pe fondul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură tot mai intense care afectează regiunea mediteraneană.

Autoritățile elene monitorizează evoluția incendiului și continuă operațiunile de limitare a extinderii flăcărilor pentru a proteja populația și zonele locuite.