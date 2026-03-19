''Ei au încercat. Au eşuat'', a spus un oficial european în legătură cu eforturile liderilor europeni de a-l convinge pe Orban să renunţe la opoziţia sa, potrivit Reuters.

Împrumutul a fost convenit în decembrie, dar Viktor Orban, care are relaţii cordiale cu Rusia, a blocat până acum punerea în practică a deciziei, din cauza unei dispute privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Poziţia Budapestei i-a înfuriat pe liderii UE, întrucât în absenţa unei noi finanţări Kievul ar putea rămâne în câteva săptămâni fără bani.

''A fost intens, o mare presiune asupra lui Orban ca deciziile (summitului UE) să fie respectate de toţi'', a spus un alt responsabil european după discuţia despre împrumutul pentru Kiev.

Un al treilea oficial european, referindu-se la liderul ungar, a mărturisit: ''Discuţia a fost dură, dar Viktor încă nu se clinteşte''.

''Toată lumea este din ce în ce mai furioasă pe Orban'', a afirmat un alt oficial.

Pe măsura sosirii lor la summitul UE, numeroşi lideri au sporit presiunea asupra şefului executivului ungar. ''Trebuie să fim clari: veto-ul Ungariei este inacceptabil, sprijinul suplimentar pentru Ucraina trebuie să fie livrat cât mai rapid posibil'', a declarat premierul olandez Rob Jetten.

''El foloseşte Ucraina ca armă în campania sa electorală şi asta nu e bine'', a afirmat omologul său finlandez Petteri Orpo, referindu-se la alegerile parlamentare ungare din 12 aprilie.

Viktor Orban, un aliat naţionalist al preşedintelui american Donald Trump, a făcut deseori opinie separată faţă de liderii UE, dar până acum nu revenise niciodată asupra unui acord deja convenit, au explicat diplomaţi europeni.

Orban a reiterat joi dimineaţă că va bloca împrumutul european pentru Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, ce traversează Ucraina spre Ungaria şi Slovacia. Premierul ungar blochează acest împrumut pentru Kiev de la sfârşitul lunii ianuarie, când tranzitul petrolului provenit din Rusia a fost întrerupt din cauza unui atac rusesc asupra conductei.

La rândul său, premierul belgian Bart De Wever a evocat posibilitatea ca UE să aştepte până după scrutinul parlamentar din Ungaria pentru a debloca împrumutul european pentru Kiev.

Kievul afirmă că repararea conductei de petrol va dura, în timp ce Budapesta acuză Ucraina că opreşte tranzitul pentru a influenţa actuala campanie dinaintea alegerilor legislative ce vor fi organizate în Ungaria pe 12 aprilie. Guvernul ucrainean cheltuieşte cea mai mare parte a veniturilor bugetare pentru apărare şi depinde de ajutorul financiar extern pentru a putea plăti pensiile, salariile din sectorul public şi alte cheltuieli sociale.

''Aceşti bani nu înseamnă caritate; aceasta este o investiţie în contracararea agresiunii ruse şi în menţinerea păcii în Europa'', a scris ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiha pe platforma X.