Erupție vulcanică uriașă în Rusia. Autoritățile au emis nivelul maxim de alertă pentru industria aviatică FOTO

Geologii ruşi au publicat, de asemenea, fotografii care arată scurgeri de lavă şi coloane de aburi care sunt ejectate de acest vulcan.

Bezymianny, cu o altitudine de 3 kilometri, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume.

Cel mai ridicat nivel de alertă, codul roşu, a fost emis pentru reprezentanţii industriei aviatice.

Some photos of the Bezymianny (also known as “Nameless”) eruption …..#volcano #Bezymianny #Kamchatka #eruption #Russia pic.twitter.com/MhQTzOYgFS