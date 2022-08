Un vulcan a erupt în apropiere de Reykjavik, capitala Islandei. IMAGINI LIVE

Fisura, din care pot fi văzute jeturi de lavă, potrivit imaginilor transmise de companiile mass-media locale, se află la aproximativ 40 de kilometri de Reykjavik, în apropiere de muntele Fagradalsfjall, un vulcan care a intrat în erupţie şi în 2021, AFP şi DPA.

"Erupţia a început în apropiere de Fagradalsfjall. Localizarea sa exactă rămâne să fie confirmată", a anunţat institutul islandez pe contul său de Twitter.

IMO a precizat ulterior că erupţia a început în valea Meradalir, la 1,5 kilometri nord de Stora Hrut.

Deşi nu există nori de cenuşă vulcanică, specialiştii de la IMO avertizează că este "posibil ca poluarea să fie detectată în zonă din cauza emanaţiilor de gaze".

Imaginile transmise în direct de postul de televiziune RUV arată jeturi de lavă incandescentă în timp ce ţâşnesc de la nivelul scoarţei. Specialiştii nu pot deocamdată să estimeze amplitudinea şi gravitatea acestei erupţii.

Vulcanul Fagradalsfjall se află în Peninsula Reykjanes, situată la o distanţă de aproximativ 30 de kilometri de capitala Islandei. După erupţia din primăvara anului 2021, lava provenită dintr-un sistem subteran de vulcani, denumit Krysuvik, a continuat să erupă în mod repetat şi să ţâşnească în afara scoarţei terestre timp de aproximativ cinci luni.

Ca şi atunci, erupţia de miercuri a fost precedată în ultimele zile de o serie de seisme, dintre care unele au fost destul de puternice. Datorită acestor cutremure, oamenii de ştiinţă islandezi au putut să prevadă erupţia şi să declare că aceasta era iminentă.

Contactată de AFP, Autoritatea Naţională a Aeroporturilor din Islanda a declarat că nicio cursă aeriană nu a fost afectată pentru moment din cauza acestei erupţii, adăugând că va monitoriza totuşi situaţia cu mare atenţie.

Islanda numără 32 de sisteme vulcanice active, cel mai mare număr din Europa. Această ţară se confruntă, în medie, cu o erupţie vulcanică la fiecare cinci ani.

Islanda se află pe Dorsala Atlantică, o fisură ce separă plăcile tectonice eurasiatică şi nord-americană. Mişcarea acestor plăci este parţial responsabilă pentru activitatea seismică din Islanda.

A volcanic eruption of Fagradalsfjall #Volcano in Iceland has begun 30 km south of Reykjavík: Icelandic Meteorological Office#Nature pic.twitter.com/NhjnEqskdn