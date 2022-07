Un turist a căzut în craterul vulcanului Vezuviu încercând să-și facă un selfie

Aflat în drumeție cu familia sa, Philip Carroll își făcea un selfie când și-a scăpat telefonul. Acesta a căzut în craterul vulcanului încercând să-și recupereze telefonul.

„Această familie a urmat un alt traseu, închis pentru turiști, chiar dacă era o poartă mică și indicatoare pe care scria <<accesul interzis>>”, a spus Paolo Cappelli, președintele bazei Presidio Permanente Vesuvio, pentru NBC News.

Pe lângă faptul că au ignorat avertismentele se a nu se aventura în anumite zone, Philip Carroll și cei cu care se afla nici măcar nu au plătit biletele pentru drumeție. Cu toate acestea, turiștii au plecat în drumeție pe o potecă interzisă.

Ajunși în vârful vulcanului, unul dintre turiști și-a scăpat telefonul în crater în timp ce încerca să-și facă o fotografie.

„A încercat să-l recupereze, dar a alunecat câțiva metri în crater. A reușit să-și oprească căderea, dar în acel moment a rămas blocat. A fost foarte norocos. Dacă ar fi continuat, s-ar fi aruncat 300 de metri în crater.”, a spus Cappelli.

Americans making us proud around the world…the other day an idiot from Florida got hurt running with the bulls in Spain and today this moron from Maryland falls into Mount Vesuvius crater while taking a selfie pic.twitter.com/g0sFn7uIEq