Erdogan: Rusia şi Ucraina au încheiat un acord în vederea unui schimb de 200 de prizonieri

”Două sute de prizonieri urmează să fie schimbaţi în curând, în urma unui acord între părţi”, a declarat şeful statului turc luni (ora locală), apreciind că este vorba despre un progres ”semnificativ” în acest război.

Erdogan nu a oferit alte detalii cu privire la acest acord şi nici la persoanele vizate - civili sau militari - în acest interviu, pe care l-a oferit în turcă.

