Primii locuitori din Gostivar (nord-vest), un oraș cu aproape 32.000 de locuitori situat la aproximativ 50 km sud-vest de capitala Skopje, au fost tratați la începutul săptămânii pentru tulburări gastro-intestinale, scrie News.ro.

Pe fondul temperaturilor care depășesc 35 °C, autoritățile au interzis vineri locuitorilor să utilizeze apa din rețeaua municipală.

Epidemia a fost declarată duminică, după ce în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 350 de noi cazuri de intoxicație.

Spitalul și autoritățile distribuie apă îmbuteliată

Spitalul și-a întărit personalul, iar aproximativ 50.000 de litri de apă îmbuteliată sunt distribuiți zilnic locuitorilor. Cu toate acestea, autoritățile nu au confirmat încă oficial că epidemia a fost cauzată de contaminarea apei din rețeaua municipală.

Poliția a precizat vineri că se desfășoară o anchetă, dar că primele indicii sugerează că întreprinderea municipală de distribuție a apei ar fi pompat apă dintr-un râu pentru a alimenta rețeaua municipală.

„Această acțiune a fost întreprinsă, foarte probabil, pentru a crește presiunea în rețea din cauza unei penurii”, se arată într-un comunicat difuzat de poliție.

Localitatea Gostivar se confruntă în mod regulat cu penurii de apă în timpul verii.

„Toate instituțiile continuă controalele și ancheta intensivă pentru a determina cauzele” epidemiei, a asigurat duminică guvernul într-un comunicat.