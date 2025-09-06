Adolescent de 17 ani arestat în Franța. Pregătea atentate jihadiste la reședința lui Macron și alte ținte

Un tânăr în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri în orașul francez Le Mans de către serviciile secrete franceze, fiind suspectat de pregătirea mai multor atentate jihadiste.

Atentatele ar fi avut ca țintă inclusiv Palatul Elysée, Parlamentul European și ambasada Israelului.

Lista țintelor descoperite în timpul percheziției

Conform informațiilor scurse din anchetă, țintele atacurilor pe care adolescentul ar fi intenționat să le comită erau scrise pe bucăți de hârtie găsite în timpul unei perchezițіі la domiciliul său. Printre aceste ținte se numără școli din regiunea în care locuiește, dar și Palatul Elysée din Paris (reședința președintelui francez Emmanuel Macron), ministerele Apărării și Internelor, ambasadele Israelului, Statelor Unite și Regatului Unit, Parlamentul European de la Strasbourg și sediile din Paris ale mai multor instituții media , transmite agenția EFE, preluată de Agerpres.

Declarație de credință către Statul Islamic

La același domiciliu, unde tânărul locuiește împreună cu părinții săi, a fost găsită o declarație prin care jură credință grupării jihadiste Statul Islamic (SI), evidențiind gradul avansat de radicalizare al suspectului.

Postul de radio France Info l-a citat sâmbătă pe avocatul adolescentului arestat, care a admis că clientul său are „partea sa de responsabilitate", dar a invocat în sprijinul lui faptul că „este minor", este școlarizat și nu are antecedente penale.

„Este cineva care probabil la un moment dat s-a văzut implicat într-un anumit angrenaj", a mai încercat să argumenteze același avocat, subliniind circumstanțele atenuante legate de vârsta clientului său.

Tendință îngrijorătoare a radicalizării minorilor

Până acum sunt 14 minori cu acuzații de terorism în Franța până în prezent, de la începutul acestui an, o tendință în creștere care îngrijorează autoritățile. Fenomenul este dificil de detectat, având în vedere că radicalizarea se produce adesea în mod autonom, prin intermediul internetului și al rețelelor de socializare.

