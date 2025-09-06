Adolescent de 17 ani arestat în Franța. Pregătea atentate jihadiste la reședința lui Macron și alte ținte

06-09-2025 | 20:49
Un tânăr în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri în orașul francez Le Mans de către serviciile secrete franceze, fiind suspectat de pregătirea mai multor atentate jihadiste.

autor
Mihai Niculescu

Atentatele ar fi avut ca țintă inclusiv Palatul Elysée, Parlamentul European și ambasada Israelului.

Lista țintelor descoperite în timpul percheziției

Conform informațiilor scurse din anchetă, țintele atacurilor pe care adolescentul ar fi intenționat să le comită erau scrise pe bucăți de hârtie găsite în timpul unei perchezițіі la domiciliul său. Printre aceste ținte se numără școli din regiunea în care locuiește, dar și Palatul Elysée din Paris (reședința președintelui francez Emmanuel Macron), ministerele Apărării și Internelor, ambasadele Israelului, Statelor Unite și Regatului Unit, Parlamentul European de la Strasbourg și sediile din Paris ale mai multor instituții media , transmite agenția EFE, preluată de Agerpres.

Declarație de credință către Statul Islamic

La același domiciliu, unde tânărul locuiește împreună cu părinții săi, a fost găsită o declarație prin care jură credință grupării jihadiste Statul Islamic (SI), evidențiind gradul avansat de radicalizare al suspectului.

Postul de radio France Info l-a citat sâmbătă pe avocatul adolescentului arestat, care a admis că clientul său are „partea sa de responsabilitate", dar a invocat în sprijinul lui faptul că „este minor", este școlarizat și nu are antecedente penale.

politie austria
Atacul din Austria, comis de un jihadist al Statului Islamic: ”O atrocitate incredibilă”. Program de expulzare a sirienilor

„Este cineva care probabil la un moment dat s-a văzut implicat într-un anumit angrenaj", a mai încercat să argumenteze același avocat, subliniind circumstanțele atenuante legate de vârsta clientului său.

Tendință îngrijorătoare a radicalizării minorilor

Până acum sunt 14 minori cu acuzații de terorism în Franța până în prezent, de la începutul acestui an, o tendință în creștere care îngrijorează autoritățile. Fenomenul este dificil de detectat, având în vedere că radicalizarea se produce adesea în mod autonom, prin intermediul internetului și al rețelelor de socializare.

Sursa: Agerpres

Etichete: Franta, terorism, jihadist,

Dată publicare: 06-09-2025 20:38

Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

