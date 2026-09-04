Printre jocuri se numără „Build the Wall”, o versiune inspirată de celebrul Tetris, în care jucătorii trebuie să construiască un zid pentru a „proteja granița de hoarda care se apropie”, scrie AP.

Un alt joc, „Rio Run”, seamănă cu popularul joc pentru telefoane „Snake”. În acesta, o figură care îl reprezintă pe Donald Trump se deplasează pe ecran și colectează persoane care încearcă să treacă granița.

Jocuri inspirate de politicile administrației Trump

„Supply Line” este inspirat de jocul arcade „Tapper”. Alimentele se deplasează de-a lungul unei linii de producție, iar jucătorul trebuie să respingă produsele care nu respectă standardele programului „Make America Healthy Again”, promovat de administrația Trump.

Celelalte două jocuri au ca decor cerul deasupra capitalei americane. În „Flappy Bill”, inspirat de „Flappy Bird”, un vultur transportă un proiect de lege deasupra National Mall, zona emblematică din centrul Washingtonului.

„Trump Savings Tycoon” are ca obiectiv colectarea banilor care zboară prin aer pentru a „umple conturile Trump ale copiilor”. Este o referire la programul de economii al administrației, prin care fiecare copil născut în timpul mandatului lui Trump ar urma să primească 1.000 de dolari.

Lansarea „Arcade” a fost anunțată pe rețelele sociale printr-o serie de animații care parodiază ecranele de încărcare ale unor platforme cunoscute precum Xbox, PlayStation și Nintendo.