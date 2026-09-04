Relațiile dintre Marea Britanie și Statele Unite ale lui Trump au fost turbulente în ultimii ani, deteriorându-se de la momentele de glorie ale unei vizite de stat fastuoase la Londra în 2025 până la critici severe privind o serie de domenii ale politicii interne și externe, potrivit News.ro.

Joi, Trump și-a reiterat admirația și afecțiunea față de regele Charles, precum și dragostea față de Marea Britanie ca țară, dar a afirmat că guvernul prim-ministrului Andy Burnham are de depășit probleme grave.

Trump critică problemele Marii Britanii în domeniul energiei

„Țara voastră se află în dificultate. Sunteți la un pas de dezastru”, a spus el. „Aveți o problemă enormă cu imigrația și aveți o problemă enormă cu energia. Costurile voastre energetice sunt de trei, patru ori mai mari decât ar trebui să fie”, a spus șeful Casei Albe.

Trump, care consideră schimbările climatice o falsă problemă, a criticat anterior faptul că Marea Britanie renunță la combustibilii fosili și a îndemnat în repetate rânduri liderii succesivi să exploateze rezervele de petrol și gaze din Marea Nordului.

Burnham analizează posibilitatea de a aproba două mari proiecte de exploatare în Marea Nordului, promițând o abordare pragmatică a tranziției energetice, dar reiterând convingerea guvernului său cu privire la necesitatea trecerii la surse curate de energie electrică.

Avertismentul lui Trump privind imigrația

Trump a mai afirmat în interviu că imigrația schimbă fața Marii Britanii. „Dacă nu opriți afluxul de oameni care vin în țara voastră din toate colțurile lumii, nu veți mai avea o țară”, a avertizat el.

Preocupările legate de imigrație, centrate pe persoanele care sosesc ilegal cu ambarcațiuni mici din Europa continentală, se numără printre cele mai importante probleme pentru mulți alegători britanici și au alimentat o creștere a popularității partidului Reform UK, de dreapta, al lui Nigel Farage.

Guvernul lui Burnham a reiterat angajamentele asumate de predecesorul său, Keir Starmer, de a opri astfel de traversări. La începutul acestei săptămâni, acesta a declarat că numărul acestora a scăzut drastic și că măsurile luate împotriva ambarcațiunilor și a grupurilor criminale din spatele acestora dau roade.