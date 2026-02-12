Elveția va organiza pe 14 iunie un referendum privind limitarea populației la 10 milioane de locuitori până în anul 2050 prin limitarea imigrației, într-un context european marcat de înăsprirea atitudinilor față de străini după criza migrației din 2015–2016, scrie New York Times.

Astfel, inițiativa ar obliga guvernul de la Berna să adopte, în următorii 25 de ani, măsuri concrete pentru reducerea imigrației, în condițiile în care populația țării este în prezent de aproximativ 9 milioane. Susținătorii propun restricționarea accesului la rezidență permanentă odată ce populația depășește 9,5 milioane și revizuirea acordului cu Uniunea Europeană privind libera circulație a persoanelor. Deși Elveția nu este membră a UE, are acorduri bilaterale care îi permit accesul la piața unică și libera circulație.

Însă, Guvernul și Parlamentul s-au opus inițiativei, dar referendumul a fost declanșat automat după ce peste 100.000 de cetățeni au semnat o petiție promovată de Partidul Popular Elvețian (SVP), formațiune de dreapta care deține circa o treime din locurile din Parlament. Susținătorii susțin că imigrația excesivă a pus presiune pe infrastructură, a dus la creșterea chiriilor și a afectat identitatea națională.

Scepticii avertizează că plafonarea populației ar afecta economia, ar agrava deficitul de forță de muncă și ar deteriora relațiile cu UE, putând duce chiar la retragerea Elveției din unele acorduri internaționale. Guvernul a avertizat asupra unor „consecințe de amploare” și a subliniat că preferă cooperarea cu UE.

Datele oficiale arată că aproximativ 40% dintre rezidenții cu vârsta peste 15 ani au origine străină, majoritatea din alte țări europene. Dezbaterea actuală se înscrie într-un context mai larg: în 2009, elvețienii au votat interzicerea construirii de noi minarete, iar un sondaj recent indică faptul că 48% susțin limitarea populației, în timp ce 41% se opun.