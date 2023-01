Elon Musk nu a mai plătit chiria Twitter. Miliardarul scoate la licitație obiecte pe care le folosesc angajații

Restanțele acumulate de Twitter pentru neplata chiriei valorează 136.260 de dolari. Este vorba despre unul din sediile companiei, aflat pe California Street din San Francisco.

Twitter își are sediul la etajul 30 al clădirii situate în centrul oraşului San Francisco. La începutul lunii decembrie, proprietarul a trimis o notificare pentru Twitter în care compania este informată că va fi în incapacitate de plată dacă nu plăteşte în termen de cinci zile datoria.

Termenul s-a scurs, iar Twitter tot nu și-a plătit datoria. Un proces în acest sens a fost intentat săptămâna trecută de proprietarul clădirii. Acesta cere plata restanțelor și a onorariilor pentru avocat.

Contractul de chirie a fost semnat de Twitter în 2017. Chiria lunară a fost de 107.526,50 de dolari în primul an şi a crescut treptat, până la 128.397 de dolari.

Sediul central al companiei, care se află la o altă adresă din San Francisco, are probleme similare. Twitter ar fi rămas, de asemenea, în urmă cu plata chiriei, potrivit New York Times.

Twitter nu a oferit o reacție referitoare la această situație. Conform The Guardian, de când Elon Musk se află la conducere nu mai există un departament de relaţii cu presa.

Potrivit aceleiași surse, Elon Musk încearcă să reducă cheltuielile Twitter cât mai aproape de zero. Reamintim că miliardarul a pierdut titlul de cea mai bogată persoană din lume, potrivit Forbes.

Elon Musk a cumpărat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari în octombrie 2022, iar compania are de plătit aproximativ 1 miliard de dolari pe an sub formă de taxe în urma tranzacţiei.

În 21 decembrie, milardarul şi-a apărat măsurile extreme adoptate în ultima vreme: „Această companie este ca şi cum, practic, te-ai afla într-un avion care se îndreaptă spre sol cu viteză mare, cu motoarele în flăcări şi comenzile nu funcţionează".

Miliardarul scoate la licitație mobilierul companiei

Pe lângă faptul că nu-şi plăteşte chiria şi concediază angajaţii, Musk a apelat la o altă măsură extremă pentru a salva bani. Miliardarul scoate la licitaţie mobilierul din birou, echipamentele din bucătăriile pe care le folosesc angajații, dar şi alte bunuri.

Se estimează că aproximativ trei sferturi din baza de angajaţi ai Twitter au părăsit compania de când Elon Musk se află la conducere.

Printre obiectele pe care Twitter le scoate la licitaţie se numără un cuptor de pizza, un mixer profesional de bucătărie profesional, scaune și chiar o statuie cu sigla Twitter.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 04-01-2023 11:18