Elon Musk vorbește, pentru prima dată, despre povestea cu petrecerea de Halloween din România

Şeful Tesla face aceste precizări răspunzând la tweet-ul unui influencer pro-Trump, Ian Miles Cheong, care sugerase că Elon Musk ar fi fost în România la petreceri date de Andrew Tate, notează News.ro.

„Aştia normalii care nu au auzit niciodată de Andrew Tate, cred că el este proprietarul Rumble şi că Elon Musk a fost la una dintre petrecerile sale sexuale, dacă ar fi să dăm crezare acelui tweet viral stupid pe care jurnaliştii (!!!) l-au redistribuit, şi faptului că o cutie de pizza i-a venit de hac. Dezinformarea este un lucru rău, oameni buni”, a scris Ian Miles Cheong.

Elon Musk răspunde la acest tweet şi spune că din câte ştie, nu l-a întâlnit niciodată pe Andrew Tate şi nici nu a fost la „acea petrecere de Halloween în România”.

În weekendul de Halloween mai multe publicaţii din România au anunţat că miliardarul Elon Musk ar veni la Castelul Bran pentru o petrecere.

Normies who’ve never heard of Andrew Tate think he’s the owner of Rumble and that Elon Musk went to one of his sex parties because if that stupid viral tweet that journalists (!!) retweeted, and that a pizza box did him in. Disinformation is bad, folks.