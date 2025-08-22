Eliberarea condiţionată a lui Erik Menendez, respinsă, la trei decenii după ce şi-a ucis părinţii

Cererea lui Erik Menendez de eliberare condiţionată a fost respinsă de Comisia de eliberare condiţionată din California, potrivit BBC.

Fratele său, condamnat alături de el pentru uciderea părinţilor lor, va fi audiat în acelaşi scop vineri.

Cel mai tânăr dintre cei doi cunoscuţi fraţi Menendez, condamnaţi pentru împuşcarea părinţilor lor bogaţi, în 1989, la Beverly Hills, a pledat joi în faţa Comisiei de eliberare condiţionată.

Fratele său, Lyle, este programat să aibă propria audiere vineri. Cei doi fraţi au devenit eligibili pentru eliberarea condiţionată după ce sentinţa lor a fost modificată, în luna mai, de un judecător.

Erik Menendez poate cere din nou eliberarea condiţionată peste trei ani, a decis Comisia.

Argumentele Comisiei

Membrul Comisiei Robert Barton, care a ascultat mărturia timp de mai bine de zece ore înainte de a respinge cererea lui Erik, a afirmat că acesta nu este pregătit pentru eliberare.

„Cred în reabilitare sau nu aş face meseria asta”, i-a spus el lui Erik, la finalul audierii maraton. „Dar, bazându-ne pe standardele legale, considerăm că prezinţi în continuare un risc nerezonabil pentru siguranţa publică”, a arătat el.

Comisia a menţionat în mod special ilegalităţile din închisoare şi activitatea sa infracţională de dinainte de a-şi ucide părinţii.

„Contrar credinţelor celor care te susţin, nu ai fost un deţinut model şi, sincer, asta ni se pare deranjant”, i-a spus Barton, arătându-i că are două opţiuni pentru viitorul său: „Una este să îţi plângi de milă. Sau poţi pune la suflet ce am discutat.”

Posibile căi legale

Încercările sale pentru a fi eliberat nu s-au încheiat. Respingerea solicitării ar putea aduce atenţia asupra guvernatorului Gavin Newsom, care analizează separat o cerere de clemenţă a celor doi fraţi.

Clemenţa ar putea lua forma unei sentinţe reduse sau chiar a unei graţieri, dar nu ar schimba condamnările fratelui. O decizie într-un caz atât de cunoscut şi controversat ar putea reprezenta un risc politic pentru Newsom, considerat un posibil candidat la preşedinţie.

În plus, fraţii au cerut un nou proces, invocând noi probe descoperite în dosar. Un judecător analizează cererea, dar procuratura din Los Angeles se opune.

Relatarea lui Erik

În timpul audierii, la care Erik Menendez a participat prin videoconferinţă, membrii comisiei l-au întrebat despre crime, relaţia cu părinţii săi şi încercările de a-şi ascunde vina.

El a descris momentele în care a deschis focul asupra părinţilor săi, Jose şi Kitty Menendez, în timp ce aceştia se uitau la TV, în vila lor din Beverly Hills.

Cei doi fraţi şi-au împuşcat părinţii de peste 12 ori, Erik reîncărcând arma şi continuând să tragă în mama sa. Ei au invocat autoapărarea, afirmând că erau abuzaţi sexual.

„Vreau doar ca familia mea să înţeleagă că îmi pare incredibil de rău pentru tot prin ce au trecut din 20 august 1989 până în prezent”, a spus Erik.

Evaluare şi motivele respingerii

Comisia a analizat sănătatea sa şi riscul pentru societate în caz de eliberare, o evaluare indicând un risc „moderat”. Au fost discutate şi programele educaţionale şi de reabilitare la care a participat, dar şi incidentele din închisoare, inclusiv bătăi şi contrabandă.

Decizia de respingere a avut la bază comportamentul lui Erik în detenţie, tâlhăriile comise anterior şi natura crimelor, descrise drept „fără vreo compasiune umană”.

Poziţia familiei

Printre cei care au susţinut eliberarea s-a aflat Teresita Menendez-Baralt, sora lui Jose Menendez. Ea a plâns şi a spus că l-a iertat pe Erik pentru uciderea fratelui său şi anii de suferinţă provocaţi familiei.

Teresita a dezvăluit că suferă de cancer în stadiul patru şi că nu ştie cât timp mai are de trăit.

Cazul Menendez în memoria publică

Procesul fraţilor Menendez a fost unul dintre cele mai mediatizate ale secolului trecut.

În instanţă, aceştia au susţinut că au comis crimele în autoapărare, după ani de abuz emoţional şi sexual. Procurorii au argumentat însă că erau „monştri lacomi şi răsfăţaţi”, care au plănuit cu meticulozitate omorurile, apoi au minţit anchetatorii şi au cheltuit 700.000 de dolari din averea părinţilor pe maşini de lux şi ceasuri Rolex.

Cei doi nu au fost arestaţi decât după ce poliţia a aflat că mărturisiseră crimele unui psiholog.

Reexaminarea cazului

Trei decenii mai târziu, cazul a fost readus în atenţia publicului datorită noilor probe, atenţiei din mediul online şi serialului Netflix „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.

Un fost procuror din Los Angeles a cerut unui judecător să dea o nouă sentinţă, invocând schimbările legislative din California privind infractorii juvenili şi supravieţuitorii abuzului.

O modificare legislativă permite ca persoanele sub 26 de ani la momentul faptei să fie judecate ca minori. Lyle avea 21 de ani, iar Erik 18 ani când şi-au ucis părinţii.

Deşi noul procuror districtual din LA, Nathan Hochman, s-a opus, în mai un judecător le-a redus pedepsele la 50 de ani – închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate.

Hochman l-a acuzat pe Erik că a continuat să manifeste „trăsături narcisiste şi antisociale”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













