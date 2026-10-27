Elevii și profesorii au calificat drept insuficiente măsurile propuse de guvern pentru a răspunde revendicărilor lor, informează marţi dpa, preluat de Agerpres.

Anunţul vine în urma discuţiilor purtate marţi între sindicatele din educaţie şi ministrul educaţiei, Edouard Geffray, precum şi a întâlnirii din ziua precedentă dintre reprezentanţii studenţilor şi prim-ministrul Sebastien Lecornu.

„Măsurile anunţate sunt insuficiente", a declarat pentru postul de televiziune BFMTV Manon Moret, secretar general al sindicatului studenţesc UNEF.

„Avem tineri dispuşi să rişte un an întreg de studiu, deoarece situaţia din şcolile publice şi din învăţământul superior este atât de catastrofală, încât a venit momentul pentru o mobilizare în masă", a spus ea.

Nathanael Combary, liderul organizaţiei de elevi Renouveau Lyceen, a cerut, de asemenea, continuarea manifestaţiilor.

„Trebuie să ne menţinem mobilizarea dacă vrem să fim în continuare auziţi", a declarat acesta pentru BFMTV.

„Aşteptăm măsuri suplimentare; mă refer, în special, la crearea de noi locuri în învăţământul superior", a adăugat el.

Guvernul a anunţat luni un pachet de măsuri, ca răspuns la săptămâni de proteste şi blocaje în licee; acesta include finanţare suplimentară, crearea de noi posturi de predare şi planuri pentru eliminarea controversatului sistem de admitere la universităţi, "Parcoursup".

Pentru renovarea liceelor, statul intenţionează să pună la dispoziţia autorităţilor locale, până în 2030, împrumuturi cu dobândă mică în valoare de 4 miliarde de euro. De asemenea, universităţile vor primi, până în 2029, un miliard de euro suplimentar pentru proiecte de renovare. Geffray a anunţat de asemenea că vor fi create sute de posturi de predare şi că se va renunţa la reducerile de personal planificate anterior.

Elevii au protestat împotriva stării precare a clădirilor, a lipsei cadrelor didactice şi a resurselor insuficiente, studenţii alăturându-se şi ei acestor manifestaţii.

Pentru acest weekend sunt programate noi manifestaţii la nivel naţional, iar sindicatele au făcut apel la o grevă generală pe data de 5 noiembrie.

Se preconizează că elevii şi studenţii vor relua luni protestele, acţiuni care includ demonstraţii şi blocaje în faţa instituţiilor de învăţământ.