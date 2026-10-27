Implementarea serviciului este programată să înceapă în prima jumătate a anului 2027 și să fie finalizată până la începutul lui 2028. Conectivitatea va fi introdusă pe aeronavele Airbus A320 și A321 ale companiei, scrie Express.

Directorul general al easyJet, Kenton Jarvis, a explicat că accesul la internet a devenit tot mai important pentru pasageri, atât pentru cei care călătoresc în vacanță, cât și pentru cei aflați în deplasări de afaceri.

„Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, să rămâi conectat este mai important ca niciodată pentru mulți dintre clienții noștri, fie că vorbim despre turiști care vor să se relaxeze urmărind conținut de divertisment în timpul zborului, fie despre clienți din mediul de afaceri care vor să fie la curent cu ceea ce se întâmplă la sol”, a declarat Jarvis.

Acesta a adăugat că inovația face parte din identitatea companiei și că parteneriatul cu SpaceX va îmbunătăți experiența milioanelor de pasageri, oferind mai multe opțiuni atât celor care călătoresc în interes personal, cât și celor care zboară în scop profesional.

EasyJet a transportat 100 de milioane de pasageri în 2025

EasyJet este una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa și a transportat aproximativ 100 de milioane de pasageri în 2025.

Parteneriatul cu Starlink vine în contextul în care tot mai multe companii aeriene investesc în conectivitatea la bord, pentru a le permite pasagerilor să folosească internetul inclusiv în timpul zborurilor.

Un acord similar a fost anunțat și de British Airways, în noiembrie 2025. Compania a declarat atunci că intenționează să ofere Wi-Fi gratuit, cu viteze suficient de mari pentru streaming, începând din 2026.

Acordul a fost semnat de International Airlines Group (IAG), compania-mamă a British Airways, cu Starlink și prevede instalarea serviciului pe peste 500 de aeronave ale companiilor din grup.