Un medic avertizează că trei produse populare pot afecta părul și scalpul dacă sunt utilizate incorect. Dr. Balwi, medic dermatolog și chirurg, explică faptul că riscurile depind de modul în care sunt aplicate produsele și de felul în care acestea sunt îndepărtate după utilizare, scrie Express.

Perucile pot provoca alopecie de tracțiune

Perucile pot crea probleme dacă sunt prea strânse sau fixate astfel încât să tragă în mod repetat de linia părului. Potrivit Asociației Britanice a Dermatologilor, alopecia de tracțiune apare atunci când părul este supus unei tensiuni prelungite. Printre cauzele cunoscute se numără coafurile foarte strânse și extensiile de păr.

„Deși perucile în sine nu provoacă în mod direct căderea părului, purtarea lor îndelungată sau fixarea incorectă pot duce la o afecțiune numită alopecie de tracțiune”, a explicat Dr. Balwi.

Această afecțiune poate duce la rărirea părului sau la apariția unor zone fără păr. Dacă foliculii sunt deteriorați în timp, căderea părului poate deveni permanentă.

Spray-urile colorate pot deteriora firul de păr

Spray-urile colorate sunt o altă alegere populară pentru costumele de Halloween, însă pot lăsa părul uscat și pot fi dificil de îndepărtat.

„Deoarece spray-ul colorat tinde să rămână la suprafața firului de păr, este adesea nevoie de cantități mari pentru a obține culoarea dorită. Acest lucru poate crea probleme atunci când vine momentul îndepărtării produsului”, a avertizat medicul.

Spălarea repetată a părului pentru a elimina culoarea persistentă poate contribui la deteriorarea firului și la ruperea acestuia. Totuși, riscurile depind de produsul utilizat și de modul de aplicare. Asta nu înseamnă că toate spray-urile temporare provoacă în mod inevitabil căderea părului.

Vopseaua de păr poate irita scalpul

Vopseaua de păr poate provoca, de asemenea, iritații, în special în cazul unei reacții la unul dintre ingrediente. Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), reacțiile la vopseaua de păr pot provoca mâncărime, senzație de arsură, uscăciune, durere și apariția unor vezicule. Unele simptome pot apărea chiar și la 72 de ore după folosirea produsului.

Printre simptome se numără roșeața, mâncărimea, iritațiile, umflăturile sau căderea neobișnuită a părului. În cazul unei reacții, utilizarea produsului trebuie oprită, iar acesta trebuie îndepărtat conform instrucțiunilor. Dacă simptomele se agravează sau nu dispar, este recomandată solicitarea unui sfat medical.

Pentru a reduce riscurile, medicul recomandă alegerea unei peruci care se potrivește confortabil și evitarea sistemelor de fixare care trag puternic de linia părului.

Spray-urile colorate ar trebui folosite cu moderație și îndepărtate delicat, respectând instrucțiunile producătorului. În cazul vopselei de păr, NHS recomandă testarea produsului înainte de utilizare și respectarea strictă a timpului de aplicare indicat pe ambalaj.