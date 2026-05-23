10 milioane de jucători în prima săptămână de lansare. Lansat în 2021, titlul este în continuare referință în lumea jocurilor cu mașini. Iar astăzi, vorbim despre Forza Horizon 6. Care folosește aceeași rețetă, doar că-n loc de Mexic ne plimbăm prin Japonia. Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc să pe conduc stânga.

Toată acțiunea se petrece în Tokyo și împrejurimi. Un jucător, curios să afle cât de mare este harta, a condus din cel mai sudic punct, până în nord. Și a ajuns la 33 de kilometri, parcurși în 12 minute cu cea mai rapidă mașină.

Vei ajunge să explorezi fiecare colțișor ordonat, dacă urmezi povestea pe care Forza Horizon ți-o prezintă. Pornești de jos, cu mașini slabe, dar vei debloca modele tot mai capabile, pe care le poți modifica. Mă bucur să văd că poți aduna o colecție întreagă de mașini legendare, ca Nissan Silvia, Skyline, Toyota Corolla AE86 și tot așa până la Ferrari, Aston Martin, Opel, Renault, Peugeot și tot așa până la 392 de vehicule.

Vei debloca și curse noi, dar mai ales festivaluri, un fel de adunări pentru pasionați care vin cu provocări interesante. Curse de Drag, Time Attack, Circuit, Off-road, Drift. Mașinile sunt ușor de controlat și simulează decent. Merge bine și cu volan, dar nu l-as compara cu Assetto Corsa, nici măcar cu Gran Turismo 7.

Atenția la detalii este și ea la nivel înalt. Toate autoturismele sunt desenate bine, se vede chiar și la nivel de detaliu în vopseaua metalizată. Dacă ne uităm și la mediul înconjurător, te poți rătăci ușor prin peisajele care te lasă fără suflare.

Forza Horizon 6 este unul dintre cele mai bune jocuri cu mașini apărute în ultima vreme. Și e un joc de care nu te vei plictisi repede, pentru că o să apară mereu conținut nou, colaborări inedite și provocări care te vor ține lipit de ecran.

Dar recomand să-l joci cu măsură. Forza Horizon 6 este disponibil deocamdată doar pentru Xbox și Windows dar va ajunge spre final de an și pe Playstation 5. Poate fi jucat gratuit prin Game Pass. Altfel, costă 360 de lei.