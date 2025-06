Ed, o zebră de companie evadată, care a devenit o adevărată senzație pe internet, a fost capturată după săptămâni de căutări

Ed, Zebra, a fost prins în siguranță după ce a fost localizat într-un izlaz de lângă un cartier rezidențial din comunitatea Christiana, în centrul statului Tennessee, a confirmat Biroul Șerifului din Comitatul Rutherford.

Potrivit autorităților, echipaje aeriene au fost cele care au capturat zebra.

„Ed a fost ridicat cu un elicopter și transportat aerian până la o remorcă de animale care îl aștepta”, a transmis biroul șerifului într-un comunicat.

Într-o înregistrare video publicată de autorități, Ed poate fi văzut învelit într-o plasă, cu capul ieșind afară, în timp ce este transportat cu elicopterul spre remorcă.

Potrivit Biroului Șerifului, Ed a ajuns în Christiana pe 30 mai. Proprietarul său a raportat dispariția acestuia în ziua următoare.

Zebra a fost văzută și filmată alergând pe autostrada Interstate 24, determinând autoritățile să închidă temporar drumul. Însă Ed a reușit să scape într-o zonă împădurită.

Zebra a devenit rapid subiectul a numeroase meme-uri online. Una dintre postările false îl arăta pe Ed „luând masa” la un restaurant Waffle House, simbol al sudului SUA. Alte glume sugerau că Ed a vizitat și alte orașe din Tennessee sau cerșea pe marginea drumului.

Capturarea lui Ed vine la o lună după ce un cangur evadat a dus la închiderea unei porțiuni de autostradă în statul vecin Alabama.

