După ani în care modelul în formă de ”K” a dominat analiza perioadei postpandemie, acum sunt avansate şi variantele ”C” şi ”E”, pe fondul evoluţiilor diferite ale consumatorilor în funcţie de venituri, potrivit CNBC.

Economia în formă de K descrie o situaţie în care gospodăriile cu venituri mari prosperă, în timp ce cele cu venituri mici se confruntă cu dificultăţi tot mai mari. Acest model a fost considerat mult timp reprezentativ pentru economia americană de după pandemie.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, susţine însă că această perioadă s-a încheiat şi că economia devine una în formă de C, în care diferenţele dintre categoriile de venit încep să se reducă. El invocă majorările salariale pentru angajaţii cu venituri mici şi reducerile de taxe introduse în acest an.

Şeful Hilton, Christopher Nassetta, spune la rândul său că vede semne ale unei economii în formă de C, segmentele de venituri medii şi mediu-ridicate trecând de la scăderi la creşteri de până la 6%.

Mulţi economişti şi directori susţin că modelul K persistă

Alţi specialişti contestă însă această interpretare. Anthony Chan, fost economist-şef al JPMorgan, consideră că războiul SUA cu Iranul şi creşterea preţurilor carburanţilor afectează disproporţionat gospodăriile cu venituri mici, limitând progresele acestora.

În plus, încrederea consumatorilor americani a scăzut cu 11% în august faţă de anul trecut, iar declinul a fost mai puternic în rândul persoanelor cu venituri mici şi medii.

Directori ai Colgate-Palmolive, Lowe’s şi Constellation Brands spun că observă în continuare comportamente caracteristice unei economii în formă de K. Cercetătorii Fed din New York indică şi nivelul foarte ridicat al datoriilor pe cardurile de credit, de aproape 1.260 de miliarde de dolari, ca semn al presiunilor asupra multor gospodării.

Există totuşi indicii de convergenţă. Bank of America Institute afirmă că diferenţa dintre cheltuielile consumatorilor cu venituri mari şi cele ale celorlalte categorii a început să se reducă din luna mai.

Varianta E: trei Americi economice

O a treia interpretare este economia în formă de E. În acest scenariu, americanii sunt împărţiţi în trei mari categorii de venit — ridicat, mediu şi scăzut — care evoluează în paralel, dar rămân la niveluri foarte diferite.

Heather Long, economist-şef la Navy Federal Credit Union, consideră că modelul E ar putea descrie mai bine situaţia actuală, deoarece surprinde o clasă de mijloc care rezistă, fără să recupereze neapărat decalajul faţă de gospodăriile mai bogate.

Dezbaterea K-C-E reflectă astfel o problemă mai profundă: datele economice nu oferă încă o imagine clară că diferenţele dintre americanii bogaţi, clasa de mijloc şi gospodăriile cu venituri mici se reduc în mod decisiv.