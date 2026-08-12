Reykjavik, capitala Islandei, și mai multe orașe din nordul Spaniei se numără printre destinațiile unde tarifele au crescut spectaculos, potrivit datelor analizate de CNBC, citează News.ro.

Eclipsa este vizibilă din mai multe zone ale Europei și Atlanticului de Nord, inclusiv Islanda, nordul Spaniei, Groenlanda, Portugalia și Regatul Unit, atrăgând turiști care au călătorit special pentru a urmări rarul fenomen astronomic.

Explozia temporară a cererii a transformat eclipsa într-un eveniment turistic comparabil, din perspectiva industriei hoteliere, cu marile competiții sportive sau concertele unor artiști internaționali.

Peste 1.000 de dolari pe noapte la Reykjavik

Reykjavik a înregistrat unele dintre cele mai spectaculoase creșteri de prețuri.

Datele companiei de analiză pentru industria turismului Lighthouse Intelligence, colectate la jumătatea lunii iulie, arătau că prețul mediu al unei camere de hotel ajunsese la 1.012 dolari pe noapte în săptămâna eclipsei, de două ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Creșterea a fost și mai puternică în cazul locuințelor închiriate pe termen scurt.

Tariful mediu ajunsese la 1.172 de dolari pe noapte, cu 178% peste nivelul înregistrat cu un an înainte.

Islanda este una dintre țările cel mai bine poziționate pentru turismul generat de eclipsă, deoarece o mare parte a capacității sale de cazare se află în zona din care fenomenul poate fi observat în totalitate.

În Bilbao, tarifele locuințelor de închiriat au crescut cu peste 200%

Creșteri foarte mari au fost înregistrate și în nordul Spaniei.

În Bilbao, locuințele oferite pentru închiriere pe termen scurt ajunseseră la un tarif mediu de 1.088 de dolari pe noapte, cu 206% mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Hotelurile din Bilbao erau considerabil mai ieftine, însă și acestea au profitat de cererea suplimentară.

Prețul mediu al unei camere a ajuns la 315 dolari pe noapte, în creștere cu 35% față de anul trecut.

A Coruña se confruntă, la rândul său, cu o cerere excepțională. Potrivit Lighthouse, cererea este de peste cinci ori mai mare decât în mod obișnuit.

Santiago de Compostela, printre variantele mai ieftine

Diferențele dintre destinații sunt însă foarte mari.

Santiago de Compostela, aflat chiar în afara traseului de totalitate al eclipsei, era cea mai ieftină dintre destinațiile analizate de Lighthouse.

Tariful mediu al hotelurilor era de aproximativ 193 de dolari pe noapte, cu 13% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Diferența arată cât de importantă este poziționarea geografică pentru cererea generată de un asemenea fenomen: turiștii sunt dispuși să plătească mult mai mult pentru cazare în zonele din care eclipsa poate fi observată în totalitate.

Hotelurile testează cât sunt dispuși turiștii să plătească

Creșterile spectaculoase ale tarifelor nu reflectă numai cererea, ci și strategia hotelierilor în fața unui eveniment excepțional.

Jonathan Gough, reprezentant al Lighthouse, a explicat că hotelurile încearcă frecvent să determine prețul maxim pe care piața îl poate suporta atunci când apare un eveniment care generează o cerere ieșită din comun.

Același fenomen este întâlnit în timpul unor evenimente precum Cupa Mondială de fotbal sau concertele Taylor Swift, când zeci de mii de persoane încearcă să găsească simultan cazare într-o anumită destinație.

În cazul eclipsei, strategiile adoptate în Islanda și Spania au fost însă diferite.

Hotelurile din Islanda au început cu prețuri de trei-patru ori mai mari

În Islanda, operatorii hotelieri au mizat foarte devreme pe o explozie a cererii.

Potrivit Lighthouse, camerele au fost scoase la vânzare, cu mai mult de un an înaintea eclipsei, la tarife de trei până la patru ori mai mari decât nivelurile obișnuite.

Cererea nu a justificat însă în totalitate aceste prețuri, iar hotelierii au început ulterior să le reducă.

Cele mai recente date transmise CNBC arată că cele mai mici tarife disponibile pentru noaptea de 12 august în Reykjavik scăzuseră cu 46% față de jumătatea lunii mai, ajungând la aproximativ 805 dolari pe 10 august.

În regiunea mai largă a capitalei islandeze, tarifele minime scăzuseră cu 51%, până la aproximativ 793 de dolari.

Reducerea puternică a prețurilor în apropierea datei eclipsei indică faptul că hotelurile au preferat să ofere discounturi pentru camerele rămase libere, după ce inițial stabiliseră tarife foarte ridicate.

Hotelierii din Spania au adoptat strategia opusă

În nordul Spaniei, strategia a fost diferită.

Hotelurile au păstrat tarife relativ normale în primăvară și au început să majoreze prețurile pe măsură ce camerele au fost rezervate și disponibilitatea s-a redus.

Această abordare a permis operatorilor să ajusteze tarifele în funcție de cererea reală, în loc să anticipeze cu mult timp înainte cât vor fi dispuși turiștii să plătească.

În destinațiile cu o capacitate hotelieră limitată, efectul este deosebit de puternic.

„Când un oraș cu o ofertă limitată de camere se întâlnește cu un eveniment care apare o dată într-o generație, prețul devine factorul care decide cine obține un pat pentru noapte”, a explicat Gough.

Aproape două treimi dintre locuințele turistice din Islanda sunt pe traseul eclipsei totale

Eclipsa a generat o creștere importantă și pentru piața închirierilor pe termen scurt.

Potrivit platformei de analiză AirDNA, aproape 64% dintre cele aproximativ 9.000 de locuințe disponibile pentru închiriere turistică în Islanda se află pe traseul de totalitate al eclipsei.

În Spania, aproximativ 21% dintre cele circa 365.400 de proprietăți disponibile se află în această zonă.

Proporția foarte mare din Islanda explică de ce impactul eclipsei asupra pieței turistice locale este atât de puternic.

Cererea pentru închirieri a crescut cu 40% în zonele eclipsei din Islanda

Datele AirDNA arată că proprietățile aflate pe traseul eclipsei în Islanda au înregistrat o creștere a cererii de 40% față de anul trecut.

În restul țării, creșterea a fost de numai 13,2%.

În Spania, situația este mai complicată din cauza temperaturilor extreme din această vară.

Cererea pentru noaptea de 11 spre 12 august a scăzut cu 1,6% față de anul trecut în zonele aflate pe traseul eclipsei. Scăderea este însă mult mai redusă decât cea de 9,1% înregistrată în restul Spaniei, ceea ce sugerează că eclipsa a compensat o mare parte din impactul negativ al caniculei asupra turismului.

Temperaturile din Spania au depășit în această vară 104 grade Fahrenheit, aproximativ 40 de grade Celsius.

Eclipsa aduce un boom turistic puternic, dar de scurtă durată

Pentru industria turistică, eclipsa reprezintă un impuls important, însă efectul este extrem de concentrat în timp și în anumite regiuni.

Gough a descris impactul drept „puternic”, dar „concentrat”, deoarece cererea suplimentară se manifestă în principal în cele câteva zile din jurul fenomenului astronomic.

Eclipsa poate umple hotelurile și proprietățile de închiriat pentru una sau două nopți, dar nu este suficientă pentru a schimba performanța întregului sezon turistic.

Pe termen lung, industria europeană a turismului este influențată de factori mult mai importanți, în special valurile de căldură și fenomenele meteorologice extreme, care îi determină pe tot mai mulți turiști să-și regândească destinațiile și perioadele de vacanță.

„Un eveniment precum eclipsa umple camerele pentru o noapte sau două; schimbarea determinată de climă în privința locurilor în care europenii vor să-și petreacă lunile de vară este o tendință care va dura mult mai mult”, a explicat Gough.

Eclipsa totală de Soare din 12 august a creat un boom turistic excepțional în anumite zone ale Europei, împingând temporar prețurile cazărilor peste pragul de 1.000 de dolari pe noapte, dar efectul economic rămâne în mare măsură limitat la destinațiile aflate direct pe traseul fenomenului și la perioada imediat apropiată eclipsei.