După Ucraina, ar putea urma Azerbaidjanul. Gestul tensionat al lui Putin reaprinde scenariul unui nou conflict

Stiri externe
04-09-2025 | 08:11
vladimir putin

Temerile cresc că Vladimir Putin ar putea avea un alt vecin în vizor, după ce a fost văzut oferind o strângere de mână „rece” unui alt lider mondial, scrie Mirror.co.uk.

autor
Vlad Dobrea

Despotul rus a părut să încerce să-l evite pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în vârstă de 63 de ani, în timp ce demnitarii se adunau înaintea unei parade militare uriașe la Beijing.

Totuși, un alt invitat s-a aflat în calea lui Putin, forțându-l pe acesta să facă un gest de salut într-un moment de tensiune profundă între cei doi.

Putin – purtând pantofi cu toc înalt pentru a-și mări înălțimea de 1,70 m – a dat apoi o strângere de mână rapidă și tensionată cu prima doamnă și vicepreședinta Azerbaidjanului, Mehriban Aliyeva, în vârstă de 61 de ani, scrie sursa citată.

În secunda următoare, liderul rus, în vârstă de 72 de ani, a căutat să se strecoare grăbit mai departe de fostul său aliat apropiat.

Citește și
putin trump
Putin îi transmite prietenului Donald că nu l-a bârfit nimeni la Beijing: ”Ne spunem pe numele mic”. ”Să vă spun un lucru”

Tensiunile dintre Rusia și Azerbaidjan au crescut în ultimele luni, după ce o unitate de apărare aeriană rusă a tras asupra unui avion Azerbaidjan Airlines E190 deasupra Ceceniei, provocând un accident aviatic tragic în Kazahstan, în urma căruia au murit 38 din cei 67 de pasageri, în Ajunul Crăciunului trecut.

Putin și-a prezentat scuzele, dar l-a înfuriat pe Aliyev prin refuzul de a-și asuma oficial responsabilitatea pentru acțiunile trupelor sale. „Știm exact ce s-a întâmplat – și putem dovedi asta”, a spus Aliyev la acea vreme, fiind perceput de Moscova drept susținător al Ucrainei și tot mai apropiat de Occident.

„Nu vrem război... [dar] trebuie să fim pregătiți de război în orice moment... dacă mintea bolnavă a cuiva decide să comită o provocare împotriva Azerbaidjanului, va regreta", a adăugat liderul azer.

Între timp, serviciile secrete ale lui Putin au început arestarea unor etnici azeri în Rusia, în contextul unor informații potrivit cărora victimele au fost bătute cu brutalitate. Baku a arestat la rândul său cetățeni ruși în Azerbaidjan, inclusiv persoane care lucrau pentru mass-media de propagandă a Kremlinului.

Analiștii politici se tem că, dacă se va ajunge la pace în Ucraina, Putin ar putea avea nevoie de un nou război pentru a menține represiunea internă și economia de război a Rusiei.

Sursa: mirror.co.uk

Etichete: Ucraina, vladimir putin, azerbaidjan, gest, tensionat,

Dată publicare: 04-09-2025 08:08

