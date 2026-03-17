Rapoartele de la frontiera dintre Grecia și Bulgaria indică o tendință în creștere a cetățenilor greci de a se deplasa în Bulgaria pentru a profita de prețurile mai mici la benzină, diferențele ajungând până la 50 de cenți pe litru, relatează site-ul Novinite.

Unii cetățeni greci încearcă chiar să umple recipiente suplimentare cu combustibil, o practică interzisă și supusă controalelor din partea autorităților grecești la întoarcere.

Pe lângă combustibil, mulți greci trec granița în Bulgaria și pentru a cumpăra carne, mai ales înaintea sărbătorilor precum Paștele, invocând atât calitatea superioară, cât și costurile mai mici. Magazinele bulgare atrag, de asemenea, cumpărători în căutare de îmbrăcăminte, încălțăminte și electrocasnice, deși atractivitatea produselor alimentare a scăzut, deoarece prețurile din Bulgaria s-au aliniat în mare măsură la cele din Grecia.

Dinamica cumpărăturilor transfrontaliere a funcționat în ambele sensuri. În urma introducerii de către guvernul grec a unui plafon de profit pentru comercianții cu amănuntul din sectorul alimentar, un număr tot mai mare de bulgari călătoresc acum în Grecia pentru a cumpăra produse alimentare mai accesibile, ceea ce reflectă o schimbare a echilibrului în obiceiurile de consum regionale.

Mai mult, în timp ce carburanții s-au scumpit chiar și de la o zi la alta în România, stațiile din apropierea granițelor vecine sunt vizitate de mașini cu numere românești.

Asta pentru că în Bulgaria și Ungaria șoferii au putut găsi benzină și motorină cu până la un leu și jumătate mai puțin pe litru. Oamenii spun că e rentabil să bată drumul până acolo câtă vreme pot face economii la un singur plin.

O stație de carburanți din Durankulak, localitate bulgară aflată la nici 10 kilometri de Vama Veche, s-a umplut de mașini cu numere de România.

Aici, litrul de benzină costă 6,77 lei, iar cel de motorină - 7,39 lei. Asta înseamnă că litrul de carburant ajunge să fie cu un leu și jumătate mai ieftin față de Constanța.

Alți români, din vestul țării, preferă să cumpere carburanți din Ungaria.

De pildă, un șofer a găsit în localitatea Csenger, la 20 de kilometri de Satu Mare, benzină și motorină la prețuri considerabil mai mici decât în țară. „Acum e 7 lei. Dar tot nu-i 8 lei 60, 8 lei 70, eu zic că-i prețu-i bun. La un plin de motorină economisesc 150 de lei, îs bani pentru orișicine! Venim des să alimentăm”, a spus el.