La noi, 182 de pasageri au fost evacuați de urgență pe aeroportul Henri Coandă, dintr-o aeronavă care venea de la Milano.

Alte două e-mailuri care conțineau indicii pentru amenințări cu bombă au ajuns și pe adresa Companiei Naționale Aeroporturi București. Toate au fost alarme false.

Comandantul aeronavei Wizz Air care decolase de la Milano începuse deja manevrele de aterizare la București când a primit o alertă cu bombă la bord. Conform procedurii, după primirea alertei, echipajul a anunțat turnul de control.

Cezar Osiceanu, pilot: Piloții sunt obligați să bifeze un checklist general valabil. Se leagă pasagerii, se informează șeful de cabină, echipajul se ocupă de identificarea tuturor bagajelor suspecte, dacă le găsesc, dacă nu, comunică. Afișează un cod de transponder care să îl identifice și să anunțe că a luat măsurile și e obligat să aterizeze pe primul aeroport și are prioritate absolută.

Mărturia pasagerilor

În aeroport au fost luate măsuri sporite de securitate în pregătirea aterizării, fără ca activitatea uzuală să fie afectată. Pasagerii din avion și-au dat seama că este ceva în neregulă abia când au văzut pompierii, serviciul pirotehnic și poliția în jurul aeronavei.

Pasager: Momentan suntem reținuți în aeroport și nu putem trece pentru că a fost o amenințare cu bombă. Sunt foarte mulți oameni aici, 3 autobuze care așteaptă. Am făcut verificarea, doar că nu s-a găsit evident nimic.

Cristina Podoreanu, pasager: Erau 3 autospeciale de pompieri, câteva mașini de poliție și antitero. Pe fiecare îi controlau, treceau pe la securitate, controlau toate bagajele de mână și ne-au pus să ne descălțăm. Aveam și o persoană care să ne controleze fizic.

Corespondent ȘtirileProTV: Aeronava care a aterizat aici pe aeroportul din Otopeni la ora 11 și 9 minute a fost retrasă într-o zonă izolată. Acolo pasagerii au fost debarcați și echipele de intervenție au verificat în amănunt interiorul aeronavei, dar și bagajele pasagerilor. După 2 ore și jumătate, autoritățile au confirmat că nu există elemente care să confirme amenințarea cu bombă venită pentru acest zbor.

Radu Balaș, pasager: Avionul a fost retras și oprit aproximativ 15 minute. S-au deschis ușile și nu ne-a spus nimeni niciodată legat de o amenințare, pentru a nu panica oamenii, dar am văzut antitero și pompierii și o grămadă de alte persoane. Atunci am bănuit că e vorba de ceva.

Amenințarea cu bombă ar fi venit din Italia prin e-mail. Compania care opera zborul Milano-București a confirmat că „acest incident survine pe fondul unei serii de amenințări similare cu bombă care au afectat mai multe companii aeriene din Europa în ultimele zile. Aeronava a fost declarată sigură”.

Ulterior, Compania Națională Aeroporturi București a primit două amenințări tot prin e-mail, de la o singură adresă. Prima anunța că va sări în aer un avion, fără alte detalii, și au fost verificați pasagerii unei curse Air Serbia. Cea de-a doua se referea la o cursă de la Sofia, zbor care nu exista însă, iar în final amenințările nu s-au confirmat.

Autoritățile române au anunțat că au început cercetările pentru identificarea celui care a trimis mesajele de amenințare.

Alerte în toată Europa

Astăzi, în toată Europa, cel puțin 25 de curse aeriene de linie au fost afectate de amenințări cu bombă, la doar două zile după ce alte șapte aeronave au fost vizate de amenințări similare.

Jacob Funk Kirkegaard, analist militar în cadrul Bruegel, un grup de reflecție specializat în politici publice: Din păcate, amenințările cu bombă transmise telefonic sau prin alte mijloace reprezintă o strategie foarte eficientă pentru a provoca haos. Pentru că, în mod firesc și în conformitate cu procedurile standard de operare, suntem obligați să le tratăm cu maximă seriozitate și să efectuăm investigații amănunțite, verificări, inspecții și controale ale aeronavelor vizate. Deși este inevitabil vorba despre o speculație, trebuie să spun că, în opinia mea, există cu adevărat o singură entitate care ar avea interesul să facă acest lucru în momentul de față, iar această entitate este, desigur, guvernul Rusiei.

Printre zborurile afectate joi s-a numărat și cel operat de compania Aer Lingus, care a decolat din Dublin cu destinația Roma. Avionul a emis un semnal de urgență, și-a schimbat ruta și a aterizat la baza aeriană Évreux, în nordul Franței.

Airbus-ul a fost escortat de un avion de vânătoare francez.

„Avionul nostru de intervenție operațională a decolat pentru a intercepta această aeronavă de pasageri, în urma unei suspiciuni privind o alertă cu bombă”, au transmis Forțele Aeriene și Spațiale Franceze.

După aterizare, aeronava a fost verificată, iar amenințarea s-a dovedit a fi falsă.

Situația s-a repetat și pentru un zbor Finnair pe ruta Helsinki–Roma. Au mai fost 3 zboruri deviate în Bulgaria, Danemarca, Spania și Cehia.

Oficialii europeni monitorizează situația și spun că este prea devreme să se pronunțe cu privire la o posibilă legătură între incidentele raportate.

Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transport sustenabil și turism: Este prea devreme pentru a trage concluzii cu privire la existența unei legături între incidentele raportate. Investigațiile naționale sunt în desfășurare.