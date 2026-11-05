Mașina, personalizată într-o nuanță rară de verde și păstrată într-o colecție privată, avea la bord doar 130 de kilometri parcurși. Tranzacția demonstrează cât de mult pot crește în valoare modelele Ferrari produse în ediții limitate, pe piața colecționarilor, potrivit automoto.it.

Pentru mulți pasionați, să dețină un Ferrari și să îl conducă este un vis. Pentru unii colecționari, însă, supermașinile produse la Maranello reprezintă și o investiție care poate aduce câștiguri impresionante. Este și cazul acestui Ferrari Daytona SP3, achiziționat inițial cu 2.334.048 de dolari și vândut ulterior cu 18.540.000 de dolari.

Mașina a fost condusă foarte puțin între timp, odometrul indicând doar 130 de kilometri. Povestea acestui exemplar arată cât de valoroase pot deveni cele mai exclusiviste modele ale producătorului italian.

O creștere a valorii de aproximativ 694% în doar doi ani

Automobilul a fost vândut pe 31 octombrie 2026, în cadrul celei de-a doua ediții anuale a licitației organizate de Broad Arrow Auctions, la Las Vegas, în colaborare cu evenimentul Concours de la Wynn Las Vegas.

Prețul final, care include și comisionul plătit de cumpărător, a ajuns la 18,54 milioane de dolari, după o competiție între colecționarii aflați în sală și cei care au participat telefonic. Ciocanul licitației a căzut la suma de 16,85 milioane de dolari, înainte de adăugarea comisioanelor.

Comparativ cu cei 2.334.048 de dolari plătiți de primul proprietar, prețul final este de aproximativ 7,9 ori mai mare. Astfel, aprecierea brută a valorii mașinii a fost de aproximativ 694%.

Un element care face acest exemplar deosebit este configurația sa. Caroseria este vopsită în nuanța specială Verde Francesca, aleasă prin programul de personalizare Ferrari Tailor Made. Această opțiune a costat suplimentar 42.185 de dolari.

Verdele metalizat este completat de numeroase elemente din fibră de carbon lăsate la vedere, embleme Scuderia Ferrari aplicate pe aripi prin tehnica aerografiei și un interior care combină Alcantara neagră cu material textil Mustard Aunde Jeans.

Mașina, identificată prin numărul de șasiu 314846, a avut un singur proprietar și a fost păstrată într-o colecție privată. În momentul prezentării la licitație, odometrul indica doar 81 de mile, echivalentul a aproximativ 130 de kilometri.

Motor V12 aspirat natural și o producție limitată

Ferrari Daytona SP3 păstrează una dintre caracteristicile apreciate de pasionații mărcii: motorul V12 aspirat natural, cu o capacitate de 6,5 litri. Amplasat central-spate, acesta dezvoltă 829 de cai-putere la 9.250 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 697 Nm.

Puterea este transmisă roților din spate prin intermediul unei cutii de viteze automate cu dublu ambreiaj și șapte trepte. Performanțele sunt pe măsura unui hypercar: accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în aproximativ 2,85 secunde, iar viteza maximă depășește 340 km/h.

Modelul SP3 face parte din familia Icona, o serie specială prin care Ferrari aduce un omagiu unora dintre cele mai importante automobile din istoria sa sportivă.

Producția totală a fost limitată la 600 de exemplare, inclusiv o mașină suplimentară, construită în scop caritabil și vândută în 2025 pentru 26 de milioane de dolari.

Această ultimă tranzacție rămâne recordul absolut de preț pentru model. Totuși, vânzarea de la Las Vegas stabilește un nou record pentru un Ferrari Daytona SP3 comercializat în cadrul unei licitații care nu a avut un scop caritabil.