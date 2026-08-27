Cinci drone au pătruns, în noaptea de 27 august, în spațiul aerian al Republicii Moldova, după atacurile aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei, a anunțat Armata Națională de la Chișinău.

Potrivit Serviciului operații aeriene al Armatei Naționale, dronele au fost detectate în mai multe zone din apropierea frontierei cu Ucraina.

Prima dronă a intrat în spațiul aerian moldovenesc la ora 03:56, în apropierea localității Beleayevka, îndreptându-se spre Palanca, în raionul Ștefan Vodă. Un minut mai târziu, aceasta a părăsit teritoriul Republicii Moldova și a revenit în Ucraina.

O a doua dronă a fost observată la ora 03:59, după ce a intrat dinspre Ucraina în apropierea localității Căplani. Aceasta a dispărut de pe sistemele de monitorizare la ora 04:10, în zona localității Carahasani.

A treia dronă a traversat frontiera la ora 04:09, pe direcția Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Răscăieți. La ora 04:24, aceasta a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, aproape de frontieră.

O a patra dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 04:16, în zona Palanca, și a revenit imediat în Ucraina, în direcția localității Maiaki.

Un al cincilea aparat a traversat frontiera în zona punctului de trecere Săiți–Lesnoe, la ora 05:50, după care, la 06:02, s-a îndreptat spre localitatea Lesnoe și a părăsit spațiul aerian moldovenesc.

Armata Națională a mai precizat că survolările neautorizate au avut loc în contextul atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei.