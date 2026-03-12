"Comisia va răspunde ferm şi proporţional la orice încălcare a angajamentelor" prevăzute în acest acord, a declarat pentru presă Olof Gill, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Bruxellesului.

UE cere clarificări din partea Statelor Unite

"Vom solicita clarificări suplimentare din partea Statelor Unite cu privire la implicaţiile acestor anchete" pentru acordul comercial cu UE, a adăugat el.

Casa Albă a anunţat miercuri că lansează o serie de anchete care vizează documentarea prejudiciilor economice suferite de Statele Unite. Aceste anchete vizează circa cincisprezece ţări sau entităţi, inclusiv UE, şi reprezintă un prim pas către potenţiale noi tarife vamale.

Potrivit Washingtonului, aceste anchete se vor concentra "asupra economiilor în care dovezile par să indice o supracapacitate structurală".

Însă Comisia Europeană consideră că Statele Unite greşesc incluzând UE în anchetele lor.

"Uniunea Europeană împărtăşeşte îngrijorările Statelor Unite cu privire la supracapacitatea din economia globală. Însă sursele acestei capacităţi sunt binecunoscute şi nu se află în Europa", a afirmat purtătorul de cuvânt.

Bruxellesul acuză China de concurență neloială

Bruxellesul acuză şi el China că alimentează enorme capacităţi de producţie excesive în anumite sectoare, precum cel siderurgic, ceea ce creează o concurenţă neloială pentru producătorii europeni.

La rândul său, China a acuzat Washingtonul că se angajează într-o "manipulare politică" pentru a justifica deschiderea acestor anchete.

China "se opune oricăror măsuri tarifare unilaterale", iar "presupusa supracapacitate este un argument eronat", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerul chinez de Externe, Guo Jiakun, adăugând că "Beijingul se opune ca acestea să fie folosite ca pretext pentru manipulare politică".