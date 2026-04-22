ONG-ul precizează că cifra se bazează pe informații din presa de stat și pe propriile cercetări, reprezentând însă un număr minim. Având în vedere restricțiile severe impuse Internetului în Iran, "numărul arestărilor este probabil mult mai mare", estimează organizația, conform AFP și news.ro.

Cel puțin 767 dintre cele 3.646 de arestări înregistrate de la 28 februarie – data lansării războiului prin atacuri aeriene ale SUA și Israelului – au avut loc după intrarea în vigoare a armistițiului, la 8 aprilie.

Capetele de acuzare

„Capetele de acuzare reținute împotriva persoanelor deținute privesc în principal spionajul, comunicarea cu serviciile de informații străine, transmiterea de imagini sau a coordonatelor unor locuri sensibile presei din străinătate și tentative de înființare a unor celule operaționale sau activități armate", enumeră IHR.

Persoane au fost arestate și pentru utilizarea și distribuirea de terminale Starlink pentru Internet prin satelit, folosite pentru a ocoli blocajul online sau pentru o presupusă cooperare cu grupări monarhiste.

100 de activiști în arest

Peste 100 de activiști din societatea civilă se numără printre cei reținuți. Printre ei se află avocata Nasrin Sotoudeh, laureată a Premiului Saharov pentru libertate de spirit al Parlamentului European, arestată la 2 aprilie. Fiica sa, Mehraveh Khandan, a anunțat sâmbătă pe Instagram că mama sa a sunat pentru prima oară de la reținere și le-a spus apropiaților că este deținută la ordinul Ministerului Informațiilor.

Narges Mohammadi, în stare gravă

Laureata Premiului Nobel pentru Pace Narges Mohammadi se află la Închisoarea din Zanjan (nord), după ce a fost arestată în decembrie, înainte de izbucnirea războiului. Ea a împlinit marți 54 de ani. Fundația sa a anunțat că starea sa de sănătate este considerată „gravă", în urma unei crize cardiace suferite în martie.