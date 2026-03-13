Prima este reţeaua de conducte Est–Vest a Arabiei Saudite, cunoscută şi sub numele de Petroline. Sistemul, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, transportă petrol brut prin Arabia Saudită, conectând Abqaiq, situat pe coasta estică bogată în petrol a regatului, cu portul Yanbu de la Marea Roşie.

Conducta Est–Vest are o capacitate totală estimată de aproximativ 7 milioane de barili pe zi, după extinderile recente, iar compania petrolieră saudită Aramco a anunţat la începutul acestei săptămâni că reţeaua ar putea ajunge la capacitate maximă în următoarele zile.

Conductele alternative transportă petrol fără Ormuz

A doua conductă, mai mică, este conducta de petrol Abu Dhabi (ADCOP), cunoscută şi sub numele de conducta Habshan–Fujairah. Aceasta se întinde pe aproximativ 400 de kilometri, de la instalaţiile petroliere de la Habshan până la portul Fujairah, şi poate transporta circa 1,5 milioane de barili pe zi, cu o capacitate maximă raportată de aproape 1,8 milioane de barili zilnic.

Ambele infrastructuri energetice din Golf au un avantaj crucial: ocolesc Strâmtoarea Ormuz, punct strategic prin care trece în mod normal o mare parte din petrolul global, dar care a fost blocat după ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie.

Iranul a ripostat vizând navele care încearcă să traverseze coridorul maritim îngust, iar în ultimele zile au fost raportate mai multe incidente.

Analiştii din sectorul energetic spun că, împreună, conducta Est–Vest şi ADCOP ar putea compensa parţial aproape 20 de milioane de barili de petrol pe zi care tranzitează în mod obişnuit Strâmtoarea Ormuz. Totuşi, riscul unor atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune rămâne ridicat.

„Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite cresc deja utilizarea conductelor care ocolesc strâmtoarea”, a declarat Naveen Das, analist senior pe piaţa petrolului la compania de informaţii comerciale Kpler.

În Emiratele Arabe Unite, conducta ADCOP funcţionează în prezent la aproximativ 71% din capacitate, ceea ce lasă un potenţial suplimentar de circa 440.000 de barili pe zi. Compania naţională ADNOC ar putea creşte temporar fluxul până la 1,8 milioane de barili zilnic, dacă va fi necesar.

Totuşi, posibilitatea unor atacuri asupra infrastructurii energetice ar putea limita utilizarea maximă a acestor capacităţi.

Compania petrolieră de stat din Abu Dhabi ar fi închis deja uriaşa rafinărie Ruwais după izbucnirea unui incendiu într-o instalaţie din complex, potrivit mai multor relatări din presă care citează surse anonime. Complexul Ruwais poate procesa aproximativ 922.000 de barili de petrol pe zi.

Rafinăriile ajustează producția din cauza blocajelor

„Pe măsură ce tot mai mult petrol rămâne blocat în Golf, rafinăriile ar putea fi nevoite să îşi ajusteze operaţiunile, reducând producţia deoarece exporturile de produse petroliere sunt afectate şi direcţionând producţia către pieţele interne”, a declarat Pankaj Srivastava, vicepreşedinte senior la firma de cercetare energetică Rystad Energy.

Conducta ADCOP permite exportul de petrol brut prin portul Fujairah fără a trece prin Strâmtoarea Ormuz, însă produsele rafinate din complexul Ruwais depind în continuare în mare parte de transportul cu petroliere care traversează strâmtoarea.

Prin urmare, rafinăriile din Emiratele Arabe Unite ar putea fi nevoite să îşi ajusteze exporturile sau să gestioneze acumularea de stocuri dacă transportul maritim rămâne restricţionat.

Preţurile petrolului au fost extrem de volatile de la izbucnirea conflictului cu Iranul luna trecută. Cotaţia internaţională Brent a urcat la începutul săptămânii aproape de 120 de dolari pe baril, înainte de a reveni spre 90 de dolari.

Contractele futures pentru petrol se tranzacţionau joi dimineaţă în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, pe fondul noilor atacuri asupra navelor din Golful Persic.

„Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât depozitele se vor umple, iar singura soluţie va fi reducerea producţiei”, a declarat Sasha Foss, analist pe piaţa energiei la Marex.

Acesta estimează că producţia de petrol a Irakului a scăzut cu până la 70% din cauza războiului cu Iranul şi avertizează că noi opriri ale producţiei ar putea împinge preţurile petrolului şi mai sus.

„Când vom vedea Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite reducând producţia, atunci impactul asupra pieţei globale a petrolului va fi cu adevărat sever”, a spus Foss.