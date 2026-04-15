Comandamentul Forţelor Întrunite a arătat, miercuri, că aceasta a fost prima misiune a detaşamentului de aeronave F-16 dislocat în Lituania.

„Aeronavele F-16 din detaşamentul Carpathian Vipers au interceptat o aeronavă IL-20 COOT A aparţinând Federaţiei Ruse care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice fără contact radio cu organele de trafic aerian. Aeronavele româneşti au identificat şi escortat aeronava până la părăsirea zonei de operaţii”, a transmis sursa citată.

Forţele Aeriene Române au început, în 31 martie, o nouă misiune de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO. Detaşamentul ”Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, şi va asigura Serviciul de Poliţie Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Piloții români, la a patra misiune NATO în Lituania

Misiunea militarilor români este protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi reprezintă o componentă fundamentală a angajamentului NATO faţă de membrii săi.

„Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie şi intervenţia pentru clarificarea situaţiei aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Ţărilor Baltice”, arăta Ministerul Apărării.

Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi al NATO.

Prima misiune de Poliţie Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detaşament format din 67 de militari şi patru MiG -21 LanceR din Baza 71 Aeriană ”General Emanoil Ionescu”.

Cea de-a doua şi cea de-a treia misiune au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari şi patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană ”Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă".