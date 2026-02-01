Documentele includ e-mailuri din 2011–2012, în care prinţesa îi cerea părerea lui Epstein în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conţinut sexual explicit şi conversaţii separate în care consilierul ştiinţific al lui Bill Gates făcea aluzii sexuale legate de aceasta.

În noiembrie 2012, Mette-Marit i-a trimis lui Epstein un mesaj în care întreba dacă este potrivit să-i propună fiului ei de 15 ani o imagine cu ”două femei goale purtând o placă de surf” ca fundal de ecran, arată un fişier postat de AFP pe platforma X.

”Este nepotrivit ca o mamă să sugereze două femei dezbrăcate cu o placă de surf pentru wallpaper-ul fiului meu de 15 ani?”, i-a scris aceasta.

Epstein i-a răspuns scurt: ”Lasă-i pe ei să decidă, mama ar trebui să stea departe de asta.”

Într-o altă conversaţie din 2011, Boris Nikolic, consilier ştiinţific apropiat al lui Bill Gates, i-a scris lui Epstein după o întâlnire legată de DARPA: ”Ea vrea să-ţi poarte copilul? ;)”

Ulterior, Epstein s-a referit la prinţesa Mette-Marit drept ”a mess” (”un dezastru”) şi l-a invitat pe Nikolic pe insula sa.

Corespondenţele ridică noi semne de întrebare privind relaţiile personale ale prinţesei cu Epstein, pe care Casa Regală Norvegiană l-a descris anterior drept ”o eroare de judecată” şi ”o relaţie regretată”.







