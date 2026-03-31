Această analiză susţine că utilizarea ţigărilor electronice poate să provoace cancer în mod independent, dincolo de rolul său de poartă de acces către fumat, potrivit unui comunicat emis marţi de Universitatea din New South Wales (UNSW).

Echipa multi-instituţională, condusă de profesorul adjunct al UNSW, Bernard Stewart, a fost formată din farmacişti, epidemiologi, specialişti în chirurgie toracică şi experţi în sănătate publică. Aceştia au analizat studii clinice, experimente pe animale şi date de laborator din perioada 2017-2025 privind substanţele chimice din ţigările electronice, găsind dovezi consistente de deteriorare a ADN-ului, stres oxidativ, inflamaţie tisulară şi tumori pulmonare la şoarecii expuşi la aerosolii emişi de ţigările electronice.

Substanţe cancerigene descoperite în aerosoli

Specialiştii au identificat numeroşi compuşi cancerigeni în aerosolii ţigărilor electronice, inclusiv substanţe chimice organice volatile şi metale eliberate de dispozitivul de încălzire, potrivit studiului publicat în Carcinogenesis.

Majoritatea celor care folosesc ţigările electronice pentru a renunţa la fumat ajung într-o situaţie de incertitudine, neputând să renunţe la niciunul dintre aceste obiceiuri, după cum a declarat Freddy Sitas, profesor asociat al UNSW şi coautor al studiului.

"Ceea ce ştim din dovezile epidemiologice recente din SUA este că cei care 'vapează' dar şi fumează prezintă un risc de patru ori mai mare de a dezvolta cancer pulmonar", a spus Sitas.

Cu toate acestea, Stewart a afirmat că numărul exact al cazurilor de cancer care pot fi atribuite utilizării ţigărilor electronice rămâne neclar. Analiza calitativă nu include estimări numerice, fiind aşteptate date pe termen lung pe subiecţi umani.

"Ţigările electronice au fost introduse în urmă cu aproximativ 20 de ani. N-ar trebui să aşteptăm încă 80 de ani pentru a decide ce este de făcut", a declarat Sitas, îndemnând autorităţile de reglementare să nu repete întârzierea de un secol înregistrată în cazul ţigărilor tradiţionale, înainte ca fumatul să fie recunoscut oficial drept o cauză a cancerului pulmonar.