Întâlnirea ar fi avut loc la reşedinţa fostului prinţ, Royal Lodge, în 2010. Femeia, care nu este britanică, avea în jur de 20 de ani la momentul respectiv.



Avocatul femeii, Brad Edwards, de la firma americană Edwards Henderson, a declarat că, după ce a petrecut noaptea cu Andrew, ea spune că i s-a oferit şi un tur al Palatului Buckingham şi ceai.



„Vorbim despre cel puţin o femeie care a fost trimisă de Jeffrey Epstein la prinţul Andrew. Şi, după o noapte petrecută cu prinţul Andrew, i s-a oferit chiar şi un tur al Palatului Buckingham”, a spus avocatul.

BBC News i-a solicitat lui Andrew Mountbatten-Windsor o reacţie în acest sens, dar până în prezent acesta nu a răspuns la aceste acuzaţii.



Palatul Buckingham înregistrează în mod obişnuit numele oaspeţilor care participă la tururi, dar BBC nu a putut confirma vizita femeii fără a-i dezvălui identitatea.



Prin povestea femeii despre noaptea petrecută la casa lui Andrew este prima dată când o supravieţuitoare a lui Epstein susţine că a avut loc o relaţie sexuală într-o reşedinţă regală.



Edwards reprezintă peste 200 de supravieţuitoare ale lui Epstein din întreaga lume şi a reprezentat-o pe Virginia Giuffre, care a afirmat că a fost adusă la Londra pentru a întreţine relaţii sexuale cu fostul prinţ în 2001, când avea 17 ani.



Giuffre a declarat că a fost forţată să întreţină relaţii sexuale cu Andrew de încă două ori între 2001 şi 2002 – o dată în New York şi o dată pe insula privată a lui Epstein din Caraibe.

Avocatul, care are sediul în Florida, a declarat pentru BBC că au existat comunicări între clienta sa şi fostul prinţ înainte de întâlnirea în care ea susţine că a petrecut noaptea cu el.



Edwards a spus că a fost în contact cu „anumiţi consilieri juridici” ai fostului prinţ în Statele Unite, dar a afirmat că Andrew „părea să fi rupt legătura cu avocaţii săi”.



Comunicările au încetat după ce regele Charles i-a retras oficial lui Andrew „titlul, rangul şi onorurile”, a spus el. Andrew a fost deposedat de titlurile sale regale în octombrie anul trecut, după publicarea memoriilor postume ale lui Giuffre. De asemenea, s-a anunţat că va părăsi Royal Lodge din domeniul Windsor, care era casa lui din 2004.



În declaraţia prin care s-a anunţat retragerea titlurilor fostului prinţ, Palatul a afirmat: „Aceste sancţiuni sunt considerate necesare, în ciuda faptului că el continuă să nege acuzaţiile aduse împotriva sa”.

Edwards a spus că retragerea titlurilor lui Andrew i-a permis fostului prinţ să susţină că nu are bani şi nu are capacitatea de a oferi despăgubiri, şi să „le lase pe aceste femei să sufere”.



„Aşadar, ideea că familia regală se preocupă de victime şi doreşte să îndrepte lucrurile – ceea ce au făcut prin simpla retragere a titlurilor prinţului Andrew şi nimic mai mult – a avut exact efectul opus celui pe care pretind că îl urmăresc”, a spus el. O anchetă a BBC a descoperit că Epstein a traficat mai multe femei în Marea Britanie prin zboruri comerciale şi avioane private.



În octombrie, Palatul Buckingham a declarat că „majestăţile lor doresc să clarifice că gândurile şi simpatia lor profundă au fost şi vor rămâne alături de victimele şi supravieţuitoarele oricărei forme de abuz”.



Avocatul a declarat că ia în considerare în prezent intentarea unui proces civil în numele femeii împotriva fostului prinţ.



Virginia Giuffre a intentat un proces civil în SUA împotriva lui Andrew în 2021, caz care s-a încheiat în februarie 2022 cu o despăgubire estimată la 12 milioane de lire sterline. Ea s-a sinucis anul trecut.



Andrew a negat întotdeauna acuzaţiile lui Giuffre.



