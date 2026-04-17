Statele Unite și Israelul au bombardat lansatoarele de rachete ale Iranului, facilitățile de stocare și baza sa industrială de apărare. Pentagonul a precizat că operațiunea „Epic Fury” a afectat grav aceste capacități.

În cadrul unei conferințe de presă, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că este la curent cu mișcările armatei iraniene în timpul armistițiului.

„Știm ce echipamente militare mutați și unde le mutați”, a spus Hegseth, adresându-se direct conducerii iraniene.

„Vă dezgropați lansatoarele și rachetele rămase fără capacitatea de a le înlocui. Nu mai aveți industrie de apărare și nici capacitatea de a vă reface capabilitățile ofensive sau defensive”, a adăugat acesta.

Forțele armate americane au lovit peste 13.000 de ținte în total în timpul războiului împotriva Iranului, înainte de acordul recent de încetare a focului, scrie Business Insider.

La începutul acestei luni, SUA au anunțat că aproximativ 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului — peste 1.500 de ținte — au fost distruse. Oficialii americani au mai spus că industria de apărare a Iranului a fost grav afectată, inclusiv 450 de facilități de stocare a rachetelor balistice și aproximativ 90% din fabricile de armament.

Serviciile de informații americane estimează că Iranul mai deține totuși un arsenal de rachete și lansatoare, multe dintre acestea fiind îngropate. Imaginile din satelit arată că Iranul a început lucrări de excavare în unele baze lovite în primele săptămâni ale operațiunii „Epic Fury”. Numărul exact al armelor rămase nu este cunoscut.

SUA sunt pregătite să reia operațiunile militare

La începutul conflictului, Iranul a lansat atacuri masive cu rachete și drone asupra forțelor americane și aliaților din Golf. În prima săptămână, aceste atacuri au scăzut cu peste 90%, însă nu au încetat complet, ceea ce sugerează că Iranul a păstrat o anumită capacitate militară.

În aceeași conferință, Hegseth și generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, au afirmat că SUA sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă Iranul încalcă armistițiul sau negocierile eșuează.

Statele Unite și Iranul au început negocieri la începutul lunii, însă acestea s-au blocat rapid din cauza divergențelor privind programul nuclear iranian. Un obiectiv major al administrației Trump este împiedicarea Teheranului de a obține arma nucleară.

Discuțiile continuă, însă tensiunile rămân ridicate. Strâmtoarea strategică Hormuz este în continuare un punct sensibil. SUA au desfășurat forțe navale pentru operațiuni de deminare și pentru aplicarea blocadei asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene.

„Aproximativ 90% din economia Iranului depinde de comerțul maritim internațional”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA pentru Orientul Mijlociu. „În mai puțin de 36 de ore de la instituirea blocadei, forțele americane au oprit complet comerțul economic maritim al Iranului.”

SUA permit însă trecerea navelor comerciale care nu au legături cu Iranul. Oficialii spun că navele de război pot intercepta sau întoarce din drum vasele implicate în comerțul iranian.

Iranul a avertizat că ar putea riposta, calificând restricțiile americane asupra traficului maritim drept ilegale.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat joi că 14 nave au respectat ordinele militare și s-au întors din drum de la începutul blocadei.