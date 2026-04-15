România trimite ajutoare populației din Liban: 15 tone de alimente, corturi și cazarmament

România se alătură comunității europene în efortul de a sprijini umanitar populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situația de securitate din Orientul Mijlociu.

Guvernul a anunțat că 15 tone de alimente, corturi și cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă) din rezervele naționale de stat vor ajunge la Amman, iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinațional, la Beirut. Ajutoarele sunt transportate de Ministerul Apărării Naționale cu un avion C130 și un Spartan C27J, care vor decola miercuri, 15 aprilie 2026, ora 10:00.

Decizia a fost luată prin decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, și răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul european de Protecție Civilă. Acțiunea României se derulează sub egida Protecției Civile Europene, care finanțează 75% din costul transportului.

Numărul victimelor atacurilor israeliene asupra Libanului a ajuns la 2.124, iar numărul răniților la 6.921 Potrivit agenției de știri a Qatar-ului, Ministerul Sănătății Publice din Liban a anunțat marți, 14 aprilie, că numărul victimelor provocate de atacurile Israelului, care au început pe 2 martie, a ajuns la 2.124, iar numărul răniților la 6.921. Centrul de operațiuni de urgență al Ministerului Sănătății a transmis într-un comunicat de presă că au fost înregistrate victime suplimentare într-o serie de noi atacuri aeriene israeliene care au vizat orașe și alte facilități din sudul Libanului, aducând numărul total al victimelor la 2.124 de morți și 6.921 de răniți. Într-o evoluție conexă, avioanele de război israeliene au lansat un atac aerian care a vizat podul Tayr Falsay, un altul asupra orașului Burj Rahal și o zonă din apropierea podului Qasmiyeh distrus, precum și alte locații din sud. Israelul și-a extins operațiunile pe teritoriul libanez pentru a include capitala, Beirut, și regiunile estice și centrale, în timp ce delegații reprezentând ambele părți s-au deplasat la Washington DC, pentru a începe discuții directe menite să ajungă la un acord de încetare a focului sub auspiciile SUA.

Sursa: Guvernul României