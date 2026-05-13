Ben Wallace a fost ministru al Apărării încă de dinainte de invazia Rusiei în Ucraina în 2022 până în august 2023, iar de atunci a continuat să militeze pentru creşterea sprijinului militar pentru Kiev şi a condamnat agresiunea rusă.

Relatările din media de stat nu au furnizat alte amănunte, iar Wallace nu a răspuns unei solicitări de a comenta informaţia.

În octombrie anul trecut, un parlamentar regional rus a cerut ca Wallace să fie dat în urmărire internaţională de Rusia din cauza comentariilor sale privind Forumul de securitate de la Varşovia despre Crimeea, pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina în 2014.

La forumul din septembrie, Wallace a recomandat ca Ucraina să fie ajutată să dea o lovitură militară asupra unui pod care leagă Rusia de Crimeea.

"Trebuie să ajutăm Ucraina să aibă capabilităţi cu rază lungă de acţiune pentru a face Crimeea neviabilă. Trebuie să sufocăm Crimeea. Şi dacă facem acest lucru, cred că Putin va înţelege că are ceva de pierdut. Trebuie să zdrobim podul blestemat", a afirmat el.

Este neclar câţi oficiali străini sau figuri publice se află în baza de date a Ministerului de Interne cu persoane date în urmărire. În 2024, media rusă Mediazona a relatat că lista include zeci de politicieni şi oficiali europeni.