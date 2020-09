Donald Trump se contrazice singur cu privire la măsurile luate împotriva coronavirusului

Pentru prima oară de la începutul campaniei electorale în Statele Unite, preşedintele Donald Trump a participat la o întâlnire cu alegătorii indecişi, în Philadelphia.

Dezbaterea, organizată de postul american de televiziune ABC, l-a pus pe Trump în situația de a se dezice de lucruri pe care le-a susținut cu alte ocazii.

Confruntat cu alegătorii încă indeciși, preşedintele american a negat că ar fi subapreciat pericolul coronavirusului în primăvară, când au apărut primele cazuri în Statele Unite.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite:

„Nu am minimalizat situaţia. Ba chiar... în multe feluri, chiar am amplificat măsurile pe care le-am luat. Acţiunile mele au fost foarte solide”.

Reporter: „Nu aţi recunoscut chiar dumneavoastră?”

Trump: „Ba da, pentru că ceea ce am făcut cu China... am pus interdicţie Europei, am pus interdicţie... Am fi pierdut alte sute de mii de oameni, dacă nu aş fi impus restricţii”.

Preşedintele american i-a spus, însă, cu totul altceva jurnalistului Bob Woodward, într-o discuţie privată, în martie.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: „Am vrut mereu să subapreciez situaţia. Încă-mi place să o minimizez, pentru că nu vreau să provoc panică”.

Statele Unite se apropie de 200.000 de decese provocate de coronavirus, dar Trump nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru numărul mare de morţi.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite

„Cred că am fi avut două milioane de morţi dacă nu am fi închis graniţele ţării”.

Reporter: „Şi nu aveţi regrete?”

Trump: „Am închis-o. Nu, cred că am făcut o treabă minunată”.

În SUA, măștile nu sunt obligatorii

Şi, în timp ce Trump ţine mitinguri electorale unde măştile nu sunt obligatorii, în discuţia cu alegătorii a pus chiar la îndoială eficacitatea lor şi a susţinut că rivalul său democrat, Joe Biden, ar fi trebuit să impună obligativitatea lor.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: „Au anunţat la Convenţia Democrată că vor introduce obligativitatea măştilor. Nu au făcut-o, au renunţat, nu au mai făcut-o. Şi o întrebare bună ar fi, de ce Joe Biden... au anunţat că vor introduce obligativitatea măştilor la nivel naţional”.

Acum, sunt o mulţime de oameni care nu vor să poarte măşti. Sunt mulţi oameni care cred că măştile nu sunt bune.

Joe Biden a cerut un ordin naţional pentru obligativitatea măştilor, dar nu are autoritatea să impună aşa ceva. Doar preşedintele poate să facă asta. În orice caz, Donald Trump rămâne optimist...

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: „O să dispară, încă susţin asta. Veţi dezvolta o... ceva ca o mentalitate de turmă. Asta se va întâmpla, se va dezvolta o turmă... Dar, cu un vaccin, cred că (virusul, n.r.) va dispărea foarte rapid”.

Numai că experţii medicali nu sunt aşa siguri că un vaccin va însemna sfârşitul pandemiei.

Dr. Sanjay Gupta: „Toată lumea îşi pune speranţele în vaccin, e foarte mult optimism în direcţia aceea. Nu e ca şi când apăsăm un întrerupător, încă trebuie să facem multe în ţara asta, ca să salvăm cât mai multe vieţi. Vorbim (despre pandemie, n.r.) ca şi când ar fi în trecut, dar suntem încă în mijlocul ei”.

Un vaccin viabil e aşteptat în noiembrie sau decembrie, dar va fi în cantităţi limitate, spune directorul Centrului american pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor, medicul Robert Redfield. Acesta a adăugat că... măştile ar putea oferi o protecţie mai bună decât vaccinul.