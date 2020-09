Iranul ar plănui să asasineze o ambasadoare americană. Avertismentul dur al lui Trump

"Orice atac din partea Iranului, indiferent sub ce formă, împotriva SUA va fi urmat de un atac contra Iranului, (atac) ce va fi de o mie de ori mai puternic ca magnitudine!", a scris Donald Trump pe Twitter.

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!