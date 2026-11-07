Donald Trump l-a numit pe consilierul său de încredere și de lungă durată, Stephen Miller, în funcția strategică de șef de cabinet.

Decizia a fost imediat criticată atât de democrați, cât și de republicanii moderați.

Într-un interviu pe care CBS îl va difuza duminică seară, președintele Trump a dat de înțeles că ar urma și alte schimbări în echipa sa.

Dacă zilele trecute dădea de înțeles că va căuta să facă înţelegeri cu democraţii, Donald Trump a schimbat brusc foaia. Promovarea lui Miller este percepută drept un semnal că în administrația prezidențială se ascut săbiile pentru bătălii acerbe cu Congresul controlat de rivali.

De altfel, într-o postare făcută azi-noapte, Stephen Miller a confirmat această direcție.

Controversatul Stephen Miller este un susţinător loial al președintelui, cunoscut pentru poziţiile sale radicale, fiind arhitectul politicii dure din domeniul imigrației.

El a cerut Serviciului de Imigrare și Vamă - ICE să vâneze orice persoană aflată ilegal în țară, nu doar pe cei cu antecedente penale.

Una dintre cele mai influente poziții de la Washington, cea de șef de cabinet presupune controlul accesului la președinte, stabilirea agendei la Casa Albă și rolul de negociator-șef cu Congresul. În ultimele luni, Miller a lucrat împreună cu directorul bugetului, Russell Vought, la măsuri executive pe care Trump le poate adopta unilateral, fără aprobarea Congresului.

Reporter: Cu o lună în urmă declarați că este exclus ca Susie Wiles să fie înlocuită. Ce s-a schimbat?

Trump: Am vrut să fac o schimbare. Cred că Susie a făcut o treabă foarte bună, excelentă… /.../dar uneori în viață trebuie să faci schimbări.

Reporter: De ce l-ați ales pe Stephen Miller?

Trump: Stephen a fost cu mine încă de la început. Se mișcă foarte bine în valurile politicii.

Keisha Lance Bottoms, guvernatoarea democrată aleasă din Georgia: ”Este extrem de dezamăgitor ca, după ce națiunea i-a transmis mesajul răspicat că vrea să se concentreze pe costul vieții, /../ președintele să aleagă o persoană care creează atât de multă dezbinare, responsabilă de politici cu impact negativ asupra vieții americanilor. Pur și simplu nu are sens să amplifice în acest fel nebunia și haosul”.

Thom Tillis, senator republican de Carolina de Nord: ”Este o greșeală colosală și e ultimul lucru de care aveam nevoie după alegerile de marți”.

Tillis: ”Este cea mai rea dintre posibilele opțiuni. Republicanii au pierdut marți alegerile din cauza politicii de imigrație,/../ iar președintele alege figura cea mai controversată, care îi dezbină chiar și pe republicani între ei”.

Susie Wiles, care s-a numărat printre coordonatorii campaniei lui Trump pentru 2024, a rezistat mai mult decât oricare dintre șefii de cabinet ai lui Trump din primul mandat. Potrivit presei, Wiles s-a remarcat prin comportamentul ei ferm și echilibrat într-o Casă Albă plină de bărbați dominați de ego.

Preluarea controlului asupra ambelor camere ale Congresului îi pune pe democrați în poziția de a bloca agenda legislativă a lui Trump și de a iniția anchete asupra administrației sale.