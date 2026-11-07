"Există anumite laboratoare sau clinici private care îşi pun în geam sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate atrăgând pacienţi, cum că analizele ar fi decontate. Ce nu spun public - şi îi voi obliga să spună public - care este plafonul cu care au semnat contractul. Foarte mulţi dintre ei semnează un contract cu un plafon foarte mic, să zicem de 10.000 lei pe lună, doar pentru a beneficia de sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în geam şi pentru a atrage, de fapt, pacienţii către clinica lor. În momentul în care (pacienţii - n.r.) ajung în cabinetul de recoltare li se spune că nu mai au fonduri. Şi atunci, 80% din pacienţi ce credeţi că fac? Rămân acolo şi plătesc. Asta va fi reglementată în curând", a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că încurajează oamenii să meargă pentru analizele medicale periodice în ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice, pentru că acolo nu există plafon de decontare.