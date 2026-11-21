Zelenski a fost întrebat într-un interviu la CNN dacă alegerea acestui cuvânt de către Trump echivalează, în fapt, cu acordarea unei permisiuni lui Putin de a continua atacurile împotriva Ucrainei, potrivit News.ro.

„Dacă vorbești despre Putin [...] ca și cum ar fi un prieten [...], bineînțeles că el nu se simte un criminal, nu simte suficientă presiune”, a răspuns președintele ucrainean, conform Ukrainska Pravda.

În acest context, Zelenski a subliniat că Putin dorește să distrugă complet Ucraina.

„Este la latitudinea președintelui Trump cum îl numește pe Putin... Desigur, pentru noi, el este un dușman și, desigur, pentru noi, este un criminal. Cred că, pentru majoritatea oamenilor din lume, este un criminal, pentru că ucide”, a insistat Zelenski.

Cu toate acestea, Zelenski a declarat că este convins că administrația Trump rămâne cel mai bun mediator în negocierile dintre Kiev și Moscova.

„Statele Unite sunt, probabil, pentru toată lumea, cel mai puternic mediator pe care îl putem avea, pentru că nu cred că Putin ar asculta pe altcineva. Cred că Putin este dispus să asculte Statele Unite și China. Nu vedem din partea Chinei dorința de a se implica. Iar Statele Unite dispun, potențial, de instrumente foarte puternice pentru a exercita presiuni asupra lui Putin”, a declarat președintele ucrainean.

La 19 noiembrie, înaintea reuniunii trilaterale din China, Trump a intrat în sala de la Shenzhen însoțit de secretarul de Stat Marco Rubio și de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

În momentul intrării, Trump a zâmbit, a arătat spre Putin și a spus: „Cine este acela? Este prietenul meu”. Trump i-a strâns apoi mâna lui Putin.

Gestul președintelui american a provocat critici din partea unor politicieni.

Jeanne Shaheen, principala reprezentantă a democraților în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, a declarat că „prietenul” președintelui Trump este un criminal de război însetat de sânge.

Ministrul polonez de Externe a afirmat că primirea călduroasă rezervată liderului de la Kremlin de către președintele american, în China, este îngrijorătoare.

Comisia Europeană a declarat că preferă să nu comenteze afirmațiile despre prietenia dintre politicieni, dar că susține eforturile de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.