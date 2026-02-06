Donald Trump îi dă o mână de ajutor lui Viktor Orban înainte de alegerile din aprilie. Ce arată sondajele

Donald Trump îi dă o mână de ajutor lui Viktor Orban înainte de alegerile parlamentare din aprilie. Președintele SUA a transmis un mesaj de sprijin premierului maghiar pe care sondajele îl dau pierzător în alegeri.

Adrian Popovici

„Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR, și are sprijinul meu total și necondiționat pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, notează 

Relațiile dintre Budapesta și Washington au atins „noi culmi ale cooperării și realizări spectaculoase” sub conducerea celor doi lideri, a scris Trump.

Sprijinul acordat de Trump lui Orbán este în conformitate cu Strategia de Securitate Națională a SUA prezentată în decembrie, în care administrația Trump s-a angajat să susțină „partidele patriotice europene”.

Orbán este de mult timp un aliat apropiat al lui Trump și a fost printre primii lideri europeni care i-au susținut candidatura la președinție în 2016. Partidul naționalist Fidesz al lui Orbán a devenit un model pentru populiștii MAGA, în special pentru abordarea sa dură față de drepturile minorităților și migrație.

Trump s-a aliniat, de asemenea, lui Orbán în ceea ce privește decizia Ungariei de a continua să cumpere petrol rusesc, chiar dacă Europa a încercat să reducă dependența de aprovizionarea cu energie din Moscova. Casa Albă a acordat ulterior Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile SUA privind cumpărarea de petrol rusesc.

Sondajele îl dau pierzător pe Viktor Orban

Alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria ar putea amenința lunga dominație a lui Orbán, pe fondul criticilor de lungă durată privind erodarea democrației și problemele legate de statul de drept.

El se confruntă cu o provocare din partea fostului său aliat, Péter Magyar, aflat în fruntea partidului de opoziție Tisza, care în prezent conduce cu 12% în sondajele de opinie.

Alegerile din Ungaria, cu o populație de 9,6 milioane de locuitori, sunt cele mai importante din Europa în acest an. Orbán a devenit un factor perturbator cheie în UE, intrând frecvent în conflict cu Bruxelles și alte capitale europene în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina, drepturile LGBTQ+ și sancțiunile împotriva Rusiei, blocând de multe ori decizii urgente.

Sursa: Politico

