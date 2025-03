Donald Trump amenință Rusia cu sancțiuni dacă nu face pace în Ucraina. Ultimatum de la Casa Albă

Președintele Donald Trump amenință vineri Rusia cu noi sancţiuni bancare şi cu taxe vamale, într-un mesaj pe X. Cu același prilej, Trump denunţă bombardamentele continue în Ucraina.

"Based on the fact that Russia is absolutely 'pounding' Ukraine on the battlefield right now, I am strongly considering large scale Banking Sanctions, Sanctions, and Tariffs on Russia until a Cease Fire and FINAL SETTLEMENT AGREEMENT ON PEACE IS REACHED. To Russia and Ukraine,… pic.twitter.com/kwrfbaQw4d