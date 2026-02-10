Locatarul Casei Albe anunță, într-un fragment postat de postul israelian înainte de difuzarea întregului interviu, marți seara, că această opțiune militară rămâne pe masă în cazul unui eșec al negocierilor cu Teheranul. „Iranienii vor cu adevărat să ajungă la un acord”, dă asigurări, cu toate acestea, Donald Trump.

„Fie ajungem la un acord, fie trebuie să facem foarte dur”, amenință el, fără să evoce în mod explicit un recurs la forță.

Donald Trump subliniază în acest interviu că Iranul „nu va avea arma nucleară și nici rachete”.

În opinia sa, premierul israelian Benjamin Netanyahu împărtășește această voință de a se ajunge la „un acord bun” pentru toate părțile.