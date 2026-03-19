Donald Trump a amenințat miercuri că va distruge imensul zăcământ de gaze iranian South Pars, în cazul unui nou atac al Iranului asupra unei importante instalații din Qatar de producție a gazului natural lichefiat (GNL).

Președintele american a confirmat pe platforma sa Truth Social că Israelul a lovit câmpul de gaze South Pars, dar a asigurat că Statele Unite „nu știau nimic” despre atac, care a dus la represalii iraniene împotriva instalației qatareze de la Ras Laffan, scrie AFP.

Amenințarea lui Trump privind South Pars

„Israelul nu va mai lansa niciun atac asupra acestui zăcământ extrem de important și prețios din South Pars, cu excepția cazului în care Iranul ar decide, în mod imprudent, să atace o țară complet nevinovată, și anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor distruge în totalitate zăcământul de gaze South Pars cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut și nici nu le-a cunoscut până acum”, a scris Donald Trump.

Atacuri și pagube la instalațiile din Qatar

Qatarul a anunțat joi un atac cu rachete din partea Iranului și noi pagube importante la principala sa instalație de gaze, care fusese deja lovită miercuri.

„Statul Qatar a fost ținta unor rachete balistice, lansate din Iran, care au vizat complexul industrial Ras Laffan și au provocat pagube”, a declarat Ministerul Apărării din Qatar pe X.

„Rafinăria din Ras Laffan, din Qatar, a fost lovită din nou de o rachetă, arde”, a afirmat, la rândul său, televiziunea de stat iraniană pe Telegram.

Compania energetică publică din Qatar, QatarEnergy, a raportat noi incendii și „pagube considerabile” cauzate în zori la această importantă instalație de producție de gaz natural lichefiat (GNL).

Situația din teren și importanța Qatarului pe piața GNL

Două dintre cele trei incendii provocate joi au fost stinse complet de apărarea civilă din Qatar, potrivit Ministerului de Interne al acestei țări din Golf. Nu s-au înregistrat victime.

Iranul amenințase că va ataca infrastructurile energetice din Golf, ca represalii pentru atacurile israeliano-americane asupra propriilor instalații.

Qatarul este al doilea exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL), după Statele Unite, iar Ras Laffan este principalul său sit de producție de GNL.