Noua criză se adaugă sutelor de milioane de oameni care se confruntă deja cu niveluri periculoase de insecuritate alimentară, pe fondul secetelor prelungite din unele regiuni ale Africii și al presiunilor asupra prețurilor alimentelor generate de conflictele internaționale, scrie The Guardian.

Programul Alimentar Mondial (PAM) al ONU avertizează că, chiar și în scenariul în care El Niño va fi mai puțin intens decât prevăd unele modele climatice, fenomenul ar putea agrava situația din numeroase țări și ar putea adăuga peste 20% la numărul actual de persoane afectate de insecuritate alimentară acută.

În prezent, aproximativ 225 de milioane de oameni din 45 de țări se află într-o astfel de situație.

Regiunile cele mai vulnerabile la efectele fenomenului El Niño

Potrivit analizei PAM, cele mai afectate zone ar putea fi America Centrală și de Sud, regiunea Caraibelor și sudul Africii.

În sudul și sud-estul Asiei sunt prognozate cantități mai reduse de precipitații decât în mod obișnuit, ceea ce ar putea provoca dificultăți majore pentru agricultură și pentru milioane de fermieri care depind de recolte.

El Niño este un fenomen climatic care apare la câțiva ani în Oceanul Pacific și modifică tiparele de precipitații la nivel global. Episodul actual se conturează ca fiind unul dintre cele mai puternice din ultimele șapte decenii.

Unii specialiști au început să folosească expresia „super El Niño”, deși termenul nu este recunoscut oficial de comunitatea științifică.

Efectele fenomenului sunt amplificate de schimbările climatice. Experții au avertizat că un El Niño puternic, combinat cu încălzirea globală, ar putea contribui la atingerea unui nou record de temperatură la nivel mondial.

ONU încearcă să limiteze impactul prin intervenții timpurii

Prognozele sectorului privat au atras deja atenția asupra riscurilor pentru prețurile globale la alimente, însă raportul PAM este prima analiză amplă care evaluează efectele fenomenului asupra foametei la nivel mondial.

Organizația Națiunilor Unite susține că încearcă să reducă impactul vremii extreme prin sisteme de avertizare timpurie și prin intervenții preventive, pentru care a alocat cel puțin 80 de milioane de dolari.

Totuși, efectele secetei și ale recoltelor slabe ar putea fi resimțite pe termen lung, deoarece fermierii au nevoie de mai mult de un sezon pentru a-și epuiza rezervele alimentare.

Cele mai grave efecte ar putea apărea după recoltare

În sudul Africii, de exemplu, sezonul agricol principal se desfășoară între octombrie 2026 și martie 2027. Specialiștii avertizează însă că perioada cea mai dificilă ar putea veni aproximativ nouă luni mai târziu, când rezervele de hrană vor începe să scadă.

„Cel mai mare impact asupra securității alimentare în sudul Africii va fi resimțit în perioada de lipsă de alimente din 2027-2028”, a declarat Richard Choularton, directorul serviciului pentru climă și reziliență din cadrul PAM.

Fermierii ar putea beneficia parțial de pe urma recoltelor bune din anul precedent, care au oferit un anumit nivel de protecție împotriva noilor dificultăți.

„La sfârșitul anului 2025, prețurile alimentelor se aflau într-un interval favorabil, deși au existat presiuni de creștere generate de războiul din Orientul Mijlociu”, a declarat Jean-Martin Bauer, directorul pentru securitate alimentară al PAM.

Lecțiile ultimului episod major de El Niño

În perioada 2015-2016, fenomenul El Niño a afectat între 60 și 100 de milioane de oameni, care s-au confruntat cu insecuritate alimentară acută — termen folosit de PAM pentru situațiile de foamete aflate sub nivelul unei crize de foamete declarate.

La acel moment, organizația ONU nu implementase încă actualele mecanisme de intervenție preventivă, iar specialiștii speră că impactul actualului episod va fi mai redus, chiar dacă fenomenul se va dovedi mai sever.

Totuși, eforturile de monitorizare sunt afectate de lipsa finanțării, care a dus la reducerea unor programe de colectare a datelor.

Estimările PAM vizează cele 45 de țări în care organizația desfășoară activități și pentru care există informații privind securitatea alimentară. Impactul fenomenului ar putea fi însă resimțit și în alte regiuni ale lumii.

Prețurile alimentelor ar putea crește la nivel global

Specialiștii avertizează că efectele El Niño nu se vor limita doar la zonele deja vulnerabile, ci ar putea influența prețurile alimentelor la nivel mondial.

Jean-Martin Bauer atrage atenția că deciziile statelor exportatoare vor avea un rol important în evoluția pieței globale.

„Acest lucru va depinde și de deciziile luate de țările exportatoare. Este foarte important să evităm o situație în care statele mari opresc exporturile de alimente”, a precizat reprezentantul PAM. „La nivel regional, ar putea apărea cu siguranță prețuri ridicate și probleme privind accesul la hrană.”

În Marea Britanie și în Europa, fermierii avertizează deja asupra efectelor temperaturilor extreme și ale lipsei precipitațiilor asupra recoltelor, iar comercianții se pregătesc pentru posibile creșteri ale prețurilor.