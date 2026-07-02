Conform unei legi din 1978, preşedintele şi vicepreşedintele SUA sunt obligaţi să îşi declare veniturile şi activele, transmite AFP după efectuarea unor calcule.

Documentele publicate - un total de 927 de pagini - arată că Trump a primit aproape 550 de milioane de dolari pentru relaţiile cu platforma de criptomonede World Liberty Financial (WLF), fondată în septembrie 2025 de fiii săi şi de fiul emisarului american pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff.

WLF a emis propria sa criptomonedă, WLFI, iar vânzările iniţiale au adus 550 de milioane de dolari. Ulterior însă, valoarea WLFI a scăzut de la 46 de cenţi la doar şase cenţi. În aprilie anul trecut, WLF a emis şi o monedă digitală numită stablecoin, a cărei valoare este legată de o valută tradiţională - dolarul.

Criptomonedele, motor al creșterii averii lui Trump

Activităţile lui Trump în domeniul criptomonedelor au contribuit cel mai mult la creşterea de aproape trei ori a averii sale, de la 2,3 la 6,5 miliarde de dolari în perioada 2024-2026, a consemnat revista Forbes. Trump şi cei trei fii ai săi au recuperat printr-o firmă intermediară, DT Marks Defi, încă 22,5 miliarde de WLFI, care valorează în prezent circa 1,3 miliarde de dolari.

Declaraţia de avere a preşedintelui include şi redevenţe conform unui acord de licenţă pentru criptomoneda denumită după el, $TRUMP, pusă în vânzare în ianuarie 2025, cu numai câteva ore înaintea începerii mandatului prezidenţial. Documentele OGE arată că suplimentul respectiv a ajuns la 635 de milioane de dolari.

Casa Albă a respins existenţa oricărei probleme etice. Anna Kelly, purtătoare de cuvânt adjunctă a executivului de la Washington, a susţinut într-un comunicat că "nici preşedintele, nici familia sa nu s-au aflat şi nu se vor afla niciodată într-o situaţie de conflict de interese".

Kelly a adăugat că Trump "a făcut cu mândrie din SUA capitala mondială a criptomonedelor", iar acţiunile lui sunt "în interesul superior al poporului american". "Aşa-zişii 'jurnalişti' care promovează contrariul nu fac decât să recircule aceeaşi naraţiune obosită, falsă pe care democraţii şi presa tradiţională o promovează de un deceniu".

Venituri din brand personal, media și investiții

Trump a mai câştigat milioane de dolari şi din produse cu efigia sa, de la articole vestimentare la autocolante pentru automobile, precum şi din creşterea cotaţiilor acţiunilor pe care le deţine la mai multe companii din domeniul criptomonedelor, listate la bursă, cum ar fi platforma Coinbase. Vânzarea de biblii în parteneriat cu muzicianul country Lee Greenwood i-a mai adus peste 208.000 de dolari.

Activele preşedintelui sunt plasate într-un trust administrat de fiul său, Donald Jr. Statutul structurii respective prevede că poate fi dizolvată în orice moment, deci Trump poate redobândi controlul asupra activelor la sfârşitul mandatului prezidenţial, în 2029.

Soţia lui, Prima Doamnă Melania Trump, a înregistrat şi ea venituri consemnate în declaraţia de avere menţionată: peste 10 milioane de dolari pentru documentarul despre ea difuzat de Amazon şi peste 500.000 de dolari pentru cartea ei intitulată "Melania".

Şi vicepreşedintele JD Vance şi-a sporit semnificativ veniturile după ce a preluat funcţia, arată datele OGE. El a raportat drepturi de autor de până la cinci milioane de dolari pentru memoriile sale publicate în 2016 sub titlul "Hillbilly Elegy" (cu sensul de "elegia unui băiat de la ţară" - n. red.).